Korona kahramanlarına çiçekle moral
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Korona kahramanlarına çiçekle moral

Gaziantep'teki bir çiçek firması sahibi Özel Anka Hastanes'nde korona virüs ile mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, moral verdi.

Korona kahramanlarına çiçekle moral
22.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:03

Gaziantep'teki bir çiçek firması sahibi Özel Anka Hastanes'nde korona virüs ile mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, moral verdi.

Gaziantep'te hizmet veren bir çiçek firmasının sahibi İzzet Akkurt, Gaziantep Özel Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Dr. Av. Cengiz Bayram'ı ziyaret ederek, reyhan hediye etti. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük fedakarlıkla görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istediğini belirten Akkurt, "Ülke olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde büyük bir özveriyle hayat kurtarmak için mücadele veren sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenemez. Herkesin virüsten kaçtığı bir ortamda, sağlık çalışanlarının virüs kapmış hastaları iyileştirmek için yoğun emek ve çaba sarf ediyor. Biz de doktor ve sağlık çalışanlarımızı bir nebze olsun mutlu etmek, sıkıntılı günleri bir an da olsa unutmaları için onlara reyhan hediye etmek istedik"dedi

"Sağlık en değerli hazinedir"

Dr. Av. Bayram ise, bu düşünceli davranışı için Akkurt'a teşekkür ederek, "Sağlık en değerli hazinedir. İnsanlara en iyi sağlık hizmetini vermek ve en kısa zamanda iyileşmenizi sağlamak Gaziantep Özel ANKA Hastanesi olarak öncelikli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda kişilerin ihtiyacı olan sağlık hizmetleri talebini karşılamak yaşam kalitelerini ve hayat standartlarını yükseltmek için var gücüyle çalışan doktor ve sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

Fesleğenleri alan doktor ve sağlık çalışanları da bu güzel hediyenin kendilerine moral olduğunu söyleyerek, teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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