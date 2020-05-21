Korona ile mücadele için UVC lambalı cihaz geliştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona ile mücadele için UVC lambalı cihaz geliştirildi

Korona ile mücadele için UVC lambalı cihaz geliştirildi İzmirli firma, evlerde ve toplu ortamlarda kullanılabilen dezenfeksiyon cihazı geliştirdi İzmirli bir hijyen firması, ultraviyole UVC lambalar kullanarak toplu yaşanılan ortamlarda ve evlerde kullanılmak üzere iki ayrı cihaz geliştirdi.

21.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:10

Korona ile mücadele için UVC lambalı cihaz geliştirildi

İzmirli firma, evlerde ve toplu ortamlarda kullanılabilen dezenfeksiyon cihazı geliştirdi

İZMİR - İzmirli bir hijyen firması, ultraviyole UVC lambalar kullanarak toplu yaşanılan ortamlarda ve evlerde kullanılmak üzere iki ayrı cihaz geliştirdi. Geliştirilen cihazlar ile hem korona virüs ile mücadele etmek hem de dezenfektan kullanımını azaltmak amaçlanıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Pro-Tek Hijyen firması, korona virüs nedeniyle son zamanlarda artan dezenfektan kullanımını azaltmak ve daha etkili çözümler bulmak amacıyla bir dezenfeksiyon cihazı tasarladı. Firma, dezenfeksiyon işlemindeki etkiyi artırmak için ultraviyole UVC lambalar kullandı. Firmanın ortaklarından Ahmet Vural (45), UVC lambaların ortam ve yüzey dezenfeksiyonunda çok etkin kullanılan yöntemlerden biri olduğunu belirterek, UVC lambaların dezenfektanla aynı etkiyi gösterdiğini vurguladı. Ahmet Vural, cihazın yemekhanelerde, spor salonlarında, ofislerde ve toplu yaşanılan ortamlarda güvenle kullanılabileceğini söyledi.

Cihazı kullanım kurallarına göre çalıştırmak gerekli

Cihazı kullanırken dikkat edilmesi gereken yerleri de hatırlatan Vural, "Cihazı kullanırken UVC lambaların ışıkları özellikle göz ve cildimizle direkt temas etmemesi gerek. Bu yüzden biz cihazlarımızla birlikte kullanıcılara önlük, eldiven ve koruyucu gözlük gönderiyoruz. Bunlar olmadan bu cihaz kesinlikle kullanılmamalı çünkü temas halinde zararlı bir ışık türü. Müşterimize ayrıca koruyucu ekipmanların yanında zaman ve metrekare tablosu da gönderiyoruz. Bu tabloda kaç metrekare alanda cihazı kaç dakika çalıştıracaklarını görebilirler. Cihazın etkinliği dezenfeksiyon yapılacak ürüne olan uzaklığı ve zamanla doğru orantılı. Cihazın içerisinde fotosel sistemi var ve 360 derece etkili. Dezenfeksiyon yapılan odaya dışarıdan birisi girdiğinde cihaz otomatik olarak kendini kapatacaktır" dedi.

Evlerde kullanılabilen dezenfeksiyon cihazı ürettiler

Firma ayrıca evlerde kullanılabilecek bir dezenfeksiyon cihazı da geliştirdi. Ultraviyole UVC lambaların kullanıldığı cihaz özellikle alışveriş poşeti, kargo ve kıyafetleri 3 dakikada dezenfekte edebiliyor. Bu cihaz hakkında da bilgin veren Ahmet Vural, "Salgın kapsamında hepimiz maskemizi takıyoruz, eldivenlerimizi giyiyoruz. Dışarı çıkıp alışverişimizi yapıyoruz ve poşetlerle eve geldiğimizde ürünü yeniden dezenfekte etme çabasına giriyoruz. Bu ürettiğimiz cihazı evin girişine veya küçük bir odasına yerleştirebiliriz. Cihazın üstünde askı yerleri var. Bunlar ister poşet ister kıyafet asılabiliyor. Dezenfekte edilmek istenen nesneleri yaklaşık olarak 3 dakika cihazda bıraktığımızda dezenfeksiyon işlemi uygulanmış oluyor. Bu cihazlarda kullanım kurallarına uyulduğunda ürünlerde yapılan dezenfeksiyon işlemi yüzde 99 olarak başarıyı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Korona ile mücadele için UVC lambalı cihaz geliştirildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı Haber
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud korona nedeniyle işsiz kalınca sokak satıcısı oldu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Hadise Ersin Korkut Şahan Gökbakar
Spor İlhan Cavcav Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Bakan Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Korona ile mücadele için UVC lambalı cihaz geliştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 10:11:07. #1.15#
title