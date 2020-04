Korona günlerinde bağış iftar yemekleri kapıdan teslim İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirli vatandaşlar da Bizİzmir dijital platformu üzerinden her biri 20 lirayla, iki kişilik iftar yemeği paketinden istedikleri kadar satın alarak kampanyaya destek olabilecek.

Korona salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, sebze, meyve ağırlıklı direnç paketi, sıcak çorba ve ekmek ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği de dağıtacak. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan "Biz Varız" dayanışma kampanyası kapsamında İzmirliler de Bizİzmir dijital platformu üzerinden iftar yemeği paketi satın alarak bağışta bulunabilecek. Satın alınan iftar yemeği paketleri, desteğin uygun görüldüğü semtlerde 24 Nisan'dan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş. ekipleri tarafından evlere ulaştırılacak.

İftar paketi

Nakit bağış yerine destek olmak isteyenlerle desteğe ihtiyacı olanlar arasında köprü oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halkın Bakkalı üzerinden İzmirli vatandaşların satın aldıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken dayanışmaya şimdi de iftar paketini ekledi. İftar paketi almak isteyenler Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki "Destek olmak istiyorum" sekmesine tıklayarak Halkın Bakkalı'nın ilgili sayfasına gidebiliyor. Vatandaşlar burada gıda yardım paketleriyle beraber "İftar Sofrası" adıyla iki kişilik iftar menüsünün detaylarını görebiliyor. İftar paketinin altında ödeme seçenekleri de bulunuyor. Ödeme yöntemini belirleyen vatandaşlar, işlemleri tamamladıktan sonra iftar paketinden istediği sayıda satın alabiliyor.

Amaç dayanışma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçmişte verilen toplu iftar yemeklerinin artık olmayacağını, bunun yerine belediyenin Grand Plaza Şirketi aracılığıyla her gün 5 bin kutuda 10 bin kişilik iftar yemeğinin kapıdan dağıtacağını söyledi. Ramazan'ın aynı zamanda sevgi, hoşgörü, dayanışma, kardeşlik ayı olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, "Bu ortamda her gün 10 bin kişiye iftar yemeği gidecek. Bizimle bu mutluluğa ortak olmak isteyen her İzmirli oturduğu yerden, bilgisayar veya cep telefonuyla iftar dayanışmasına da katılabilir" dedi.

İftar paketinde neler var?

20 lira değerindeki iki kişilik iftar paketinde tarhana çorbası, ana yemek olarak Urla kavurma, günlük olarak değişecek şekilde bulgur, pirinç pilavı ya da makarna, içinde hurma, siyah-yeşil zeytin, bal ve reçel olan iftariyelik ve iki ekmek bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA