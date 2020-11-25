Korona döneminde bel ve boyun şikayetleri arttı

- Korona döneminde bel ve boyun şikayetleri arttı Korona salgını döneminde gelen şikayetlerin çoğunluğunu bel ve boyun ağrılarının oluşturduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr.

- Korona döneminde bel ve boyun şikayetleri arttı

SAMSUN - Korona salgını döneminde gelen şikayetlerin çoğunluğunu bel ve boyun ağrılarının oluşturduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Evde kalan insanlar hareketsiz oldukları ve bolca yemek tükettikleri için kilo alıyor. Kilo alınca eklemlere binen yükler artıyor. Boyun, bel, diz ve kalça ağrıları ile bize başvurarak geliyorlar" dedi.

Korona virüs yakalanma endişesi ile dışarı çıkmayarak evde kalan vatandaşlarda bazı sağlık sorunları da ortaya çıkabiliyor. Özellikle evde bilgisayar başında çalışan veya uzaktan eğitime katılan öğrencilerde bel ve boyun problemleri artış göstermeye başladı. İnsanların evde kaldıkları için günlük hayattaki hareketleri yapamadıklarını söyleyen Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Pandemi süreci tüm dünya için çok zor bir süreç. Bu dönemde normal günlük yaşamımızda yaptığımız şeyleri aslında yapamıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Genellikle insanlar evinde. Bunun ilgili baktığınız zamanda çok ciddi anlamda öğrenci popülasyonu var. Bunların hepsi evde kaldıkları süre boyunca normal hayatta yapıkları şeyleri yapamıyorlar. Derslere katılmak için bilgisayar veya tablet kullanıyorlar. Bilgisayar başında oturduğumuz zaman belli açılarda oturmamız gerekiyor. Kolumuz, bacağımızın 90 derece olması, bilgisayarın tam göz hizasında olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmediğimiz zaman boyun bel, ağrıları veya koldaki bazı sinir bölgelerinde sıkışmalar meydana geliyor. Bu tarz problemleri olan insanlarda dolayısıyla bize başvuruyorlar. Evde kalan insanlar hareketsiz oldukları ve bolca yemek tükettikleri için kilo alıyor. Kilo alınca eklemlere binen yükler artıyor. Diz ve kalça ağrıları ile bize başvurarak geliyorlar. Tablet veya telefon kullanan kişilerde sürekli ellerinde bu cihazlar olduğu zaman parmaktaki eklemlerde dejenerasyonlar, kireçlenmeler başlıyor "diye konuştu.

"Belli oranlarda spor yapmak gerekiyor"

Bazı tendomlarda meydan gelen sinir sıkışmaları ve ağrılar için spor önerisinde bulunan Dr. Türkmen, "Bu tarz durumları engellemek için en güzeli evde belli oranlarda spor yapmamız lazım. Bu dönemde evde kalalım evet ama bunu yaparken sağlığımıza dikkat edelim. Isınma yapmadan çok zorlayıcı hareketler yapmamak gerekiyor. İnsanlar bu dönemde en çok boyun ve bel şikayetleri ile bize geliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için ara vererek çalışmayı öneriyoruz. Sürekli aynı pozisyonda kaldığımız zaman boyunda, belde, omuzda, aynı pozisyonu koruma güdüsü olduğundan dolayı ekleme bir çok yük biniyor. Tarif edemiyorlar ama sinirlerin kemiklere dayalı geçtiği yerlerde baskıya bağlı bir takım sıkışmalar oluyor" şeklinde konuştu.

(FAU-SLH-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL