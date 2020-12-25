Korona diye hastaneye kaldırdılar; iğrenç tecavüz ortaya çıktı!

Kilis'te 18 yaşındaki bir kız tarlada rahatsızlanınca korona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede ise genç kızın hamile olduğu 3 yıl boyunca istismara uğradığı ortaya çıktı. Henüz 15 yaşındaki kız çocuğuna 3 yıl boyunca istismarda bulunan 40 yaşındaki evli çocuklu İsmail Arzık'ın serbest kalması ise mağdur aileyi isyan ettirdi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinin Dorucak köyünde yaşayan E. Ö. 3 yıl önce henüz 15 yaşındayken, vanasını açmaya girdiği, babasının görevli olduğu su deposunda, 4 çocuk babası 40 yaşındaki İsmail Arzık'ın tecavüzüne uğradı. Tecavüzün ortaya çıkışı seneler sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi endişesi ile oldu. Sonrasında yaşananlar ise tam bir felaket senaryosu. İşte mağdur kız ve ailesine yaşatılanlar;

3 YIL BOYUNCA İSTİSMAR ETMİŞ

Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre; henüz 15 yaşındaki çocuğa ilk olarak vana açmaya gittiği su deposunda tecavüz eden zanlı 3 yıl boyunca da "Seni seviyorum, evleneceğim, başkasına söylersen de öldürürüm" şeklindeki tehditlerle tecavüze devam etti. Tarlada çalışırken rahatsızlanınca Koronavirüse yakalandığı düşünülerek hastaneye götürülen E. Ö.'nün hamile olduğu ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

İsmail Arzık gözaltına alınırken, hastanede doğan bebek, devlet korumasına alındı. 12 gün tutuklu kalan Arzık ise avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu'nun defalarca tekrar tutuklanması için dilekçe vermesine rağmen "Mağdurun tahliyeye itiraz hakkı yok" denilerek olumsuz yanıt verildi.

"ÇOCUĞU DÜŞÜR" DEMİŞ

İsmail Arzık'ın katılmadığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına, mağdur kızın anne ve babası ile avukatları, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının temsilcileri katıldı. Duruşmada ilk tecavüzten sonra tehditlerden korkusuna diğer tecavüzlere de boyun eğdiğini anlatarak, hamile olduğumu öğrenince, 'çocuğu düşür' dediğini anlattı.

AİLE YARDIM BEKLİYOR

Baba Ş. Ö. ise "Sanığın kardeşi İsmail Arzık, hastaneye giderek, şikayeti geri çekmesi için kızımı tehdit etmiş" dedi. Anne S. Ö'de, "Bu adam ciğerimi yaktı, kızıma 3 yıl boyunca tecavüz etti. Cumhurbaşkanımızdan Adalet Bakanımızdan bizi yakan ateşe bir su atılmasını istiyorum" dedi.