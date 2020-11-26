Korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok

26.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:24
Korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok

Vaka artışının yüzde 50 sınırına yaklaştığı Antalya'da polisin yaptığı koronavirüs denetiminde çoğu vatandaşın kurallara uyup maskelerini taktığı gözlendi. Maskesini takmayıp sigara içen bir vatandaş ise, "Adana'dan geldim, Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması için ülke genelinde birçok kısıtlamaya gidilirken, güvenlik güçleri tarafından önlemler sıkı şekilde yürütülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilde son bir haftada vaka sayılarındaki artışın yüzde 50'nin üzerine çıktığını, Antalya'nın da bu sınıra yaklaşan iller arasında olduğunu açıklamıştı. Bugün de turizm kenti Antalya'nın işlek caddelerinden Kapalı Yol'da polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Kurallara riayet edilip edilmediğini kontrol eden polis, sosyal mesafe konusunda da vatandaşları uyardı. Ekipler, bankalar önünde kuyruk olup olmadığını da kontrol etti.

BAZI VATANDAŞLARIN MESKEYİ ÇENE ALTINA İNDİRDİKLERİ GÖRÜLDÜ

Vatandaşların çoğunluğunun maske taktıkları, bazı vatandaşların maskelerinin ise çenelerinin altında durduğu görüldü. Kimi vatandaşların da polisi görünce hemen maskelerini takmaya çalıştıkları gözlendi. Yaklaşık 1 saat süren denetimde ekipler cadde boyu kontrolünü sürdürdü. Aynı zamanda ekipler, denetim sırasında durdukları vatandaşlara GBT sorgusu da yaptı.

Korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok

SİGARA YASAĞINI İHLAL ETTİ, 'ADANA'DA YASAK YOK' DEDİ

Cebinde olan maskesini takmayan bir vatandaş, işinin etkisiyle takmayı unuttuğunu söyledi. Polis ekipleri, şahsın maskesini takmasını sağlayarak, kimlik bilgilerini istedi. Maskesini çenesinin altına indirerek, sigara içen bir vatandaş ise kente yabancı olduğunu, Adana'dan geldiğini kaydetti. Vatandaş, polisin "Adana da yasak yok mu?" sorusu üzerine, "Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" diyerek sigarasını söndürüp maskesini taktı. Polis ekipleri ise şahsın kimliğini isteyerek, işlem uyguladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine
Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma

Polisin Kapalı Yol'daki denetimi Cumhuriyet Meydanı'na doğru devam etti.

Korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok
Korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Adana'dan İzmir'e tır dolusu kuru gıda
Adana'dan İzmir'e tır dolusu kuru gıda
Adana'da ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
Adana'da ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
Adana'da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı
Adana'da yük treninin çarpmasıyla kolu kopan kişi ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Funda Eryiğit Gonca Vuslateri
Spor Mert Günok Ozan Tufan Şenol Güneş Metin Oktay Caner Erkin
Tüm Haberler Kasım Futbol Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona denetiminde şaşırtan cevap: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 18:24:10. #1.14#
title