Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi

Bursa Uludağ Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının 2'inci dozunu vurulduktan sonra yaptırdığı antikor testini paylaştı. Bu zamana kadar hiç koronavirüse yakalanmayan Basut'un ikinci aşıyı vurulduktan sonra antikor testi 52 çıktı.

PROF. DR. BASUT TAVSİYELERDE BULUNDU

Çıkan antikor testini paylaşan Basut'un paylaşımından sonra aşı vurulmakta çekingen davranan tanıdıkları aşıyı vurulmak için sıraya girdi. Hiçbir yan etki göstermeyen ve antikor oranını 52'ye çıkaran aşıyı vurulması konusunda Basut, herkese tavsiyelerde bulundu.

"KORONAVİRÜSE YAKALANSAM BİLE HAFİF GEÇİRECEĞİM KESİN"

Bu zamana kadar hiç koronavirüse yakalanmadığını ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, "İlk koronavirüs aşımı Türkiye'ye ilk aşılar geldiğinde oldum. Aşıyı vurulurken tereddüt etmedim. Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı uzun yıllardır bilinen teknolojiyle üretildi. Bu aşı benim için en güvenilir aşıydı. Hiç düşünmeden bu aşıyı yaptırdım. Aşıyı olduktan sonra en ufak bir yan etki oluşmadı. Birinci aşılamadan 28 gün sonra ikinci aşımı oldum. İkinci aşıyı olduktan sonrada hiç bir yan etki olmadı. İkinci aşı olduktan 2 hafta sonra kendim merak ettiğim için antikor testi yaptırdım. Yapılan testte antikor oranımın 52 olduğunu gördüm. 52 oldukça iyi bir düzey ben hiç koronavirüse yakalanmadım. İşim gereği sürekli test yaptırdım. Hiç pozitif çıkmadı. Bu antikor beni ne kadar koruyacak bilmiyorum. Bildiğim ve kanıtlanmış şu var antikor düzeyi yükselen kişilerde ağır ve ölümcül hastalık geçirme ihtimali sıfır, ben bundan sonra korona hastalığına yakalanacak olsam bile bunu hafif geçireceğim kesin gibi duruyor. Ben aşı oldum diye kendimi korumayı bırakmayacağım.

"TÜRKİYE ALABİLECEĞİ EN İYİ AŞIYI ALDI"

Aşı olunca kendimizi rahat bırakmamamız gerekiyor. Korunmaya, mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Bu toplumun yüzde 60'ı aşılanmadan yada bağışıklık sistemi yükselmeden bizim bu işin üstesinden gelmemiz zor, Türkiye alabileceği en iyi aşıyı aldı. Bütün aşıları benim önüme koysalar hangisini tercih edersiniz deseler düşünmeden bu aşıyı tercih ederdim. Hiç bir zararı yok uzun yıllardır bildiğimiz teknolojiyle üretilen aşı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER