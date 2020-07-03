Koroanvirüs yasakları geri dönecek mi? Koronavirüs tedbirleri tekrar uygulanacak mı?
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Koroanvirüs yasakları geri dönecek mi? Koronavirüs tedbirleri tekrar uygulanacak mı?

Asker uğurlama eğlenceleri ve toplu eğlence organizasyonları nedeniyle koroanvirüs yasakları geri dönecek mi? Koronavirüs tedbirleri tekrar uygulanacak mı soruları akıllara geldi.

Koroanvirüs yasakları geri dönecek mi? Koronavirüs tedbirleri tekrar uygulanacak mı?
03.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 08:43

Mart ayından bu yana karantina, sokağa çıkma yasağı ve daha birçok kısıtlama uygulaması ile koronavirüsle mücadele eden ülkemizde normalleşme dönemine girildi. Ancak koronavirüs tedbirleri tekrar uygulanacak mı ve koroanvirüs yasakları geri dönecek mi sorularının yanıtları merak ediliyor.

KOROANVİRÜS YASAKLARI GERİ DÖNECEK Mİ?

İstanbul'da asker eğlencesinde yüzlerce kişinin koronavirüs kurallarını hiçe sayıp el ele halay çekmesi sonrası, Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel, "Görüntülerde yeni normalin alışmamız gereken 3-4 kuralı da ihlal edilmiş. Yeni normale alışamadığımızı gösteren görüntüler. Böyle giderse eskiye döner, eski tedbirleri almak zorunda kalırız" dedi.

Prof. Dr. Levent Yamanel (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi): "Görüntülerde yeni normalin alışmamız gereken 3-4 kuralı da ihlal edilmiş. Hem kalabalık oluşturulmuş hem maske takılmamış, sosyal mesafeye uyulmamış ve ellerde temas halinde. Yeni normale alışamadığımızı gösteren görüntüler. Orada bir tane vaka olsa ortamdaki yüze yakın kişi de enfekte olur. Böyle şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Yeni normale alışamazsak çok daha yüksek sayılar görürüz. Eskiye döner, eski tedbirleri almak zorunda kalırız. Mesela düğün salonları açılıyor. Düğünlerde de bu tip görüntüler olursa yayılım hızı artar. Eğer tedbirlere uymazsak hem normalleşmemiz gecikir hem de pandemi ile mücadelemiz sonuca varmaz ve pandemi süreci uzar."

Koroanvirüs yasakları geri dönecek mi? Koronavirüs tedbirleri tekrar uygulanacak mı?

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ TEKRAR UYGULANACAK MI?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı): "Bu sayıları azaltmak istiyorsak bir şekilde kalabalıklaşmanın ve sosyal mesafenin bozulmasının önüne geçmeliyiz. Bunun için kalabalık toplanmalara sayı sınırı konulmalı. Bir asker uğurlama törenine sınır koymamız gerekir. Çünkü büyük sayılar büyük toplanmalardan çıkıyor. Diyarbakır'da bir taziye evinden 200 vaka, Kars'ta bir nişan yemeğinden 100 vaka, bir asker uğurlama töreninden 58 vaka çıktı. Askere uğurlanma törenlerinin bir diğer tehlikesi de yüksek sesle konuşma. Oradaki insanların müzik sesinden birbirlerine duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Düğün salonları, tiyatrolar ve sinemalar da açıldı. Ancak riskleri farklı. Sinema ve tiyatroda insanlar konuşmadan ve bağırmadan oturuyor. Düğün ve nişan salonlarında ise insanlar birbirleriyle konuşuyor, bağırıyor ve şarkı söylüyorlar dolayısıyla risk çok daha yüksek."

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