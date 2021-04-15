'Körler Ülkesi' tarihe ışık tutuyor
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'Körler Ülkesi' tarihe ışık tutuyor

İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR - Haberler | Güncel

'Körler Ülkesi' tarihe ışık tutuyor 2 Bin 500 yıllık tarihi 'Körler Ülkesi'nde çalışmalar titizlikle devam ediyor Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan, "Körler Ülkesi" olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait buluntular, bölgenin 2...

'Körler Ülkesi' tarihe ışık tutuyor

2 Bin 500 yıllık tarihi 'Körler Ülkesi'nde çalışmalar titizlikle devam ediyor

İSTANBUL - Haydarpaşa Garı çevresindeki arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan, "Körler Ülkesi" olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait buluntular, bölgenin 2 bin 500 yıllık tarihini gözler önüne seriyor. Körler ülkesinin son hali havadan görüntülendi.

Tarihi Haydarpaşa Garı istasyon bölgesinde ve çevresinde Marmaray çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Mayıs 2018'de başlatılan kazı çalışması, yaklaşık 3 yıldır büyük bir titizlikle devam ediyor.

"Kazı çalışmaları Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutuyor"

Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik dönemlere ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda yapılan kazı çalışmaları, Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutuyor. Arkeolog, müze uzmanı ve işçilerden oluşan 430 kişi tarafından peronlar, menfez, İbrahimağa ve İbrahimağa manevra bölgelerini içine alan yaklaşık 350 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan buluntular, tarihi 2 bin 500 yıl önceye uzanan "Körler Ülkesi" olarak bilinen Khalkedon (Kadıköy) antik şehrine ait önemli ipuçları veriyor.

"Saray ve Kale kalıntılarına rastlanıldı"

Titizlikle yürütülen kazılarda bugüne kadar Khalkedon'a ait mimari kalıntılar, mezarlar, binlerce obje ve hamam ile 10 bine yakın sikke bulundu. Çalışmalarda, MÖ 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen ve saray olduğu düşünülen bir mimari kalıntı ile kale olduğu sanılan ve bu yönde inceleme çalışmaları süren T şeklinde bir yapıya rastlandı. Ayrıca, kazıda MS 5. yüzyılda Azize Bassa adına inşa edilen bir kilisenin kalıntıları da bulundu. Azize Bassa Kilisesi'nin (Sainte Bassa Kilisesi) içerisinde yer alan bir alanda 28 insana ait iskeletler arkeologların küçük fırçalar ve ince uçlu aletlerle yaptıkları titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı. Öte yandan Körler ülkesinin son hali drone ile havadan böyle görüntülendi.

'Körler Ülkesi' tarihe ışık tutuyor
'Körler Ülkesi' tarihe ışık tutuyor
'Körler Ülkesi' tarihe ışık tutuyor
'Körler Ülkesi' tarihe ışık tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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