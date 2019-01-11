Korkuteli Sydv'den 2018'de 4,5 Milyonluk Yardım

Antalya'nın Korkuteli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2018 yılında 4 milyon 513 bin TL'lik yardım yapıldığı açıklandı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2018 yılı faaliyet raporunu açıklandı. Çimşit, 2018 yılında toplamda 4 milyon 513 bin TL'lik yardım yaptıklarını, SYDV olarak 2019 yılında da ihtiyaç sahibi kişilere yönelik gerek ayni ve nakdi yardımlara devam edeceklerini söyledi.

Çimşit, "İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca 2018 yılında ihtiyaç sahibi 338 aile kişiye nakdi yardımı olmak üzere toplam 192 bin 500 TL tutarında yardım yapıldı. Bin 230 aileye yakacak yardımı olarak 737 bin 124 TL, Bin 139 muhtaç ailelere 183 bin 300 TL ayni ve nakdi yardım, 4 aileye 7 bin 147 TL diğer çeşit yardım olmak üzere toplam 2 bin 711 aileye 1 Milyon 120 bin 71 TL yardım yaptık. Ayrıca, merkezi ödemeler olarak ta 199 eşi vefat eden kadınlara yönelik olarak 619 bin 300 TL, Şartlı eğitim yardımı olarak 198 kişiye 55 bin 195 TL, Şartlı sağlık yardımı olarak 67 aileye 18 bin 690 TL, Bir kişiye şartlı gebelik yardımı olarak 35 TL, 11 Muhtaç asker ailesine 19 Bin 250 TL, 227 Engelli ailesine 987 bin 666 TL, 24 Engelli yakınına 77 bin 17 TL, yaşlı aylığı olarak 474 kişiye 1 milyon 916 bin 751 TL olmak üzere bin 201 aileye 3 Milyon 693 bin 905 TL yardım yapıldı" dedi.

Her zaman ihtiyaç sahibi insanlara el uzatma gayreti içerisinde olduklarını Kaymakam Çimşit, yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaşması için çalıştıklarını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA