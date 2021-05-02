Korkuteli'de jandarma yol uygulamalarını sürdürüyor
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Korkuteli'de jandarma yol uygulamalarını sürdürüyor

Korkuteli'de jandarma yol uygulamalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel

Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, yaptığı denetimlerle seyahat izni olmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor.

Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, yaptığı denetimlerle seyahat izni olmayan araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Karakol Komutanlığı, Korkuteli Denizli Karayolu ve Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri Korkuteli-Bucak kara yolunda 24 saat boyunca denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerde seyahat izin belgesi olmayan araç sürücülerine ve yolculara idari para cezası kesiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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