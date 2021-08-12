Korkuteli'de 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tarla kenarına kepekle karışık atıldığı iddia edilen yapay gübreyi yiyen 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tarla kenarına kepekle karışık atıldığı iddia edilen yapay gübreyi yiyen 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Yelten Mahallesi Kayalı ve Üçkuyular mevkisinde arazide otlayan küçükbaş hayvanlar, tarlanın etrafına atılan kepekle karışık yapay gübreyi yemesi sonucu telef oldu. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı, numune aldı.

Hayvanların sahibi Özcan Köken yaptığı açıklamada, telef olan koyunları için çok üzgün olduğunu söyleyerek bunun bilinçli yapıldığını öne sürdü.

"10 metre gidememişler"

Köken, hayvanlarının yaylım sırasında tarlanın etrafına atılan kepekle karışık kimyasal gübreyi yemesi sonucu zehirlenerek telef olduğunu belirterek, "Ben hayvanlarımı otlatırken tarla sahibi etrafa kepekle karışık gübreyi, hayvanlar yalasın yesin diye buraya atmış. Hayvanlar yemişler ve 10 metre gidememişler. Bu telef olan hayvanlar devletin hayvanları. Bu hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı hayvanlar. Devletin malı, bunu yapan insanda vicdan diye bir şey yok. Ben daha önce tarla sahibine bu gübreyi atma diye uyardım, o da attı. O bilerek öldürmek için attı. Burası babasının malı değil, burası tapulu da değil, tarlanın etrafı çevirili değil, bu alan 4 tane köyün ortasında ortak kullanılan bir alan. 4 köyün hayvanları buraya otlamak için geliyor, burada tarım işlemesi de bitmiş ve vatandaş mahsulünü kaldırmıştır" diye konuştu.

"Kayıtlı hayvanlar"

Hayvanlarını Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ile aldığını dile getiren Köken, "Hayvanların kulağında küpesi var. Bunun bedeli çekilmelidir. Bu hayvanlar devletin birliğine kayıtlı honamlı cinsinden hayvanlardır. Bu hayvanlar desteklemeler ile alındı. Hayvanlar yaşamasın diye çok atmış ve hayvanların gözleri, ciğerleri ve vücudu patlamış" dedi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı, numune aldı. Telef olan 25 küçükbaş hayvan, kazılan çukura gömüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı