Korkuteli Belediyesi'nin eski başkanı Halil Özkan vefat etti
Antalya'da 1973-1977 yılları arasında Korkuteli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Halil Özkan (92) hayatını kaybetti.
11.08.2020 16:34 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:31
Antalya'da 1973-1977 yılları arasında Korkuteli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Halil Özkan (92) hayatını kaybetti.
Korkuteli ilçesinin eski belediye başkanlarından Halil Özkan (92) dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Özkan, Çayırlı Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Alaaddin Mahallesi Belenalti mezarlığında toprağa verilecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA