Korkutan Kuraklık Öngörüsü (TRT Haber) Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Okan BOZYURT
Korkutan Kuraklık Öngörüsü (TRT Haber) Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Okan BOZYURT Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ahmet Necdet Sezer Kampüsü.
Korkutan Kuraklık Öngörüsü (TRT Haber ) Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Okan BOZYURT
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Ahmet Necdet Sezer Kampüsü
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