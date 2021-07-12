Korkut'ta kadın kursiyerlerden aşılanma çağrısı
Muş'un Korkut ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde aşı olan kursiyerler aşılanma çağrısı yaptı.
Muş'un Korkut ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde aşı olan kursiyerler aşılanma çağrısı yaptı.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılanma kampanyası düzenlendi.
Kampanyaya katılan merkezdeki kadın kursiyerler, merkezin önündeki aşı uygulama noktasında aşılarını yaptırdı.
Kursiyerler, herkese aşı olması çağrısında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin