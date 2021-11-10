"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nde Kırgız sinemasının 80. yılı kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" devam ediyor.

Festival kapsamında İstanbul Sinema Müzesi'nde Kırgızistan resepsiyonu ve Kırgız sinemasının 80. yılı etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türk sinema ve dizi sektörünün dünyada çok iyi bir noktaya geldiğini, 152 ülkede Türk yapımı dizi filmlerin seyredildiğini söyledi.

Türk sinemasının dünyada kabul görmesinin sebeplerine değinen Demircan, "Birincisi hikayelerin organikliğinde. Bizim kültürümüzün, bizim coğrafyamızın, Türk kültürünün bütün bu ülkelerin içerisinden kopup gelen dünyanın içinde yaşattığı o hümanizma ve insanlık sevgisi. İşte dünyanın buna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

"Korkut Ata'nın hikayeleri bizi aynı şemsiye altında topluyor"

Demircan, Türk kültürünün dünyaya anlattığı hikayeler olduğunu belirterek, "Bunların başında bir numara tevazudur, ikincisi paylaşmaktır, üçüncüsü de mazlumun yanında olmaktır. İşte Korkut Ata bunu anlatıyor bize. Korkut Ata'nın hikayelerinde var olan gerçek bu. Onun için bizi aynı şemsiye altında topluyor, bizim duygularımızı ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın film endüstrisinin de çok iyi bir yerde olduğuna işaret eden Demircan, "Birbirimizle bu hikayeleri, bu teknolojileri, bu altyapıyı daha iyi birleştirmeye, kaynaştırmaya ve ortak yapımlar yapmaya ihtiyacımız var. İşte bu birlikte bir şeyler yapma heyecanı ve dünyaya söyleyecek sözümüzün olması hakikati bizi bir arada tutuyor." dedi.

Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, konuşmasında, "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk dili konuşan ülkeler arasında kültür ve sinema alanında ilişkilerin gelişmesine uygun şartların oluşmaya başladığına dikkati çeken Sydykova, festivalin İstanbul'da yapılmasının da özel bir anlam taşıdığını söyledi.

"Türk dünyasına ait bir festival hayal ediyorduk"

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise 80. yılı kutlanan Kırgız sinemasına, Kırgız yazar ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un önemli katkılarının bulunduğunu söyledi.

Türk dünyasına ait bir festival düzenlenmesini uzun süredir hayal ettiklerini ifade eden Kaseinov, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Gemi" romanından beyaz perdeye uyarlanan "Şambala" filminin gösterimi yapıldı.

"Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" bu yıl 13 ülkeden 42 film ile birlikte Türk Cumhuriyetlerinden 100'ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanını ağırlıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki festivale Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan, Saha Cumhuriyeti, Tataristan, Gagavuz Yeri, İran, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılıyor.

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