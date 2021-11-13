Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan arasında ' Sinema Alanında Ortak Deklarasyon imzalandı

İSTANBUL - Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan arasında 'Sinema Alanında Ortak Deklarasyon imzalandı. İmzaların ardından Korkut Ata Film Festivali Ödül törenine katılarak konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanata ve sinemaya aksettirebileceğimiz o kadar çok şey var ki, hani mümkün olsa bu bolluğun zorlanmasıyla kendi kendisiyle form bulacaklar. Biz sorumluluğu omuzlamak durumundayız. Gerek ayrı ayrı, gerek bir ve beraberce üreteceğiz. Daha güçlü, daha kararlı olarak fikirden filme bu yolu yürüyeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ve Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen imza törenine katılarak Sinema Alanında Ortak Deklarasyona imza attı. Törenin ardından bakanlar Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül törenine katıldı. Törene bakanların yanı sıra, sanat dünyasının önemli isimleri ve davetliler katıldı. Gecede Vefa Ödülü'ne Cengiz Aytmatov layık görülürken, ödül kızı ve oğluna takdim edildi. Festivalde başarı elde eden sinema ve belgeseller ödüllerine kavuştu.

"Sinema alanında biz sorumluluğu omuzlamak durumundayız"

Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk dünyasının birikimi çok fazla, binlerce yıllık tarihe sahip bir benliğin son derece özgün anlama, anlamlandırma ve anlatabilme yetisine sahibiz. Yaşayarak öğrendiklerimiz, şahitlerimizle kenara not ettiğimiz eşsiz bir hayat tecrübemiz, yarınlarımız bugünden şekillendirmek için dur durak bilmeden üreten engin bir fikir dünyamız var. İnsana dair en vurucu dram ve trajediler, geçmişimizde saklı ve bu gün bizimle yaşıyorlar. Heyecan verici, fantastik olay örgülerinin zengin ve derin romanlarının farkı, hikayeleri, destanları ve mitolojisi yine bizde. Sanata ve sinemaya aksettirebileceğimiz o kadar çok şey var ki, hani mümkün olsa bu bolluğun zorlanmasıyla kendi kendisiyle form bulacaklar. Biz sorumluluğu omuzlamak durumundayız. Gerek ayrı ayrı gerek bir ve beraberce üreteceğiz, daha güçlü, daha kararlı olarak fikirden filme bu yolu yürüyeceğiz. Daha iyisine birlikte ulaşacak, daha geniş kitlelerle birlikte buluşacağız. İnanıyorum ki her başarı daha fazlasının kapısını bizlere açacaktır" dedi.

"Türk dünyası için kültür ve sanat bağlamında ciddi bir irade ortaya koyulmuş oldu"

İmzalanan Sinema Alanında Ortak Deklarasyon'dan bahseden Bakan Ersoy, "Festival kapsamında Türk dünyasının sinema zirvesine yaptık. Genel çerçevesiyle birlikte neler yapabileceğimiz daha iyiye ve daha fazlasına nasıl ulaşacağımız tartışıldı. Fikir alışverişi yapıldı, deneyimler, birikimler paylaşıldı. Bu günde aynı fikir ve amaçları temel alarak bir sonraki aşamaya geçiş yaptık. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile birlikte çok kapsamlı bir bildiriye imzaları attık. Türk dünyası film fonunun oluşturulmasından ortak yapım anlaşmasına kadar birlikte izlenecek yol ve atılacak adımları karara bağladık. Türk dünyası için kültür ve sanat bağlamında ciddi bir irade ortaya koyulmuş oldu. Önemli bir dönemece geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah alınan kararları hızlıca hayata geçirip, alınan kararları sinema sektöründe hak ettiğimiz üretim ve gişe rakamlarına çıtasını kendimizin belirlediği kaliteli yapımlara hep beraber ulaşacağız" diye konuştu.

"Korkut Ata Film Festivali'nin 2'ncisini Bursa'da yapacağız"

"Korkut Ata Film Festivalinde 42 yapım seyirciyle buluştu. Bu değerli yapımların içinde uzun metraj, kurmaca ve belgesel kategorilerinde yarışan 17 eserimizde var" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Ersoy, "Bu yarışma bir galibiyet mücadelesi değil, birbirimizi daha ileriye taşımak için ilhamımızı şevkimizi, tutkularımızı, bilgi birikim ve fikirlerimizi paylaştığımız bir sanat soframızdır. Hepiniz katılımlarınızla bu sofrayı zenginleştirdiniz, bereketlendirdiniz. Bu birliktelik burada bitmeyecek elbette. Malumunuz olduğu üzere Türk Bakanları daimi konseyi 38. Dönem toplantısında Bursa şehrimiz 2022 Türk dünyası kültür başkenti ilan edildi. Bizde Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalinin 2. İnşallah gelecek yıl Bursa'da düzenleyeceğiz. Bizi en çok sevindiren, Türk dünyası ülkelerinin bu festivali sahiplenmiş olması, 2023 yılında Azerbaycan Şuşa'da ev sahipliği yapmak istiyor, 2024 Kazakistan, 2025'te Özbekistan, 2025'da Kırgızistan ev sahipliği yapacak" şeklinde konuştu.