Korkunç iddia! Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Sosyal medyaya düşen bir video izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Görüntülerde 1200 TL olan kirayı 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ancak bu talebini kiracılara kabul ettiremediği iddia edilen ev sahibinin sinirle eline balta alıp evin kapısını paramparça ettiği anlar yer alıyor. Kiracılarının kapısını parçaladıktan sonra içeri giren ev sahibi, aileye de korku dolu anlar yaşatıyor.
Türkiye, sosyal medyaya düşen bu videoyu konuşuyor. İddiaya göre 1200 TL olan kirayı 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, sinirle eline balta alıp kiracılarının kapısına dayandı.
AİLEYE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
Balta darbeleriyle kapıyı paramparça eden ev sahibi, içeri girdikten sonra ise aileye korku dolu anlar yaşattı.
EVİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Sosyal medyaya düşen görüntülerde, kapının parçalarının yerlere döküldüğü ve içeri giren ev sahibinin darmadağın ettiği ailenin evin savaştan çıkmış gibi görünen son hali yer alıyor.
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