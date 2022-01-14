Korkunç iddia! Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı - Haberler
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Korkunç iddia! Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Sosyal medyaya düşen bir video izleyenlerin adeta kanını dondurdu. Görüntülerde 1200 TL olan kirayı 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ancak bu talebini kiracılara kabul ettiremediği iddia edilen ev sahibinin sinirle eline balta alıp evin kapısını paramparça ettiği anlar yer alıyor. Kiracılarının kapısını parçaladıktan sonra içeri giren ev sahibi, aileye de korku dolu anlar yaşatıyor.

Türkiye, sosyal medyaya düşen bu videoyu konuşuyor. İddiaya göre 1200 TL olan kirayı 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, sinirle eline balta alıp kiracılarının kapısına dayandı.

Korkunç iddia! Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı

AİLEYE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Balta darbeleriyle kapıyı paramparça eden ev sahibi, içeri girdikten sonra ise aileye korku dolu anlar yaşattı.

Korkunç iddia! Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı

EVİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, kapının parçalarının yerlere döküldüğü ve içeri giren ev sahibinin darmadağın ettiği ailenin evin savaştan çıkmış gibi görünen son hali yer alıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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