Korku Takvimi Filmi
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Kimsesiz bir çocukluk geçiren Hülya'nın en büyük hayali ünlü bir oyuncu olmaktır. Yıllar sonra nihayet bir gün hayaline kavuşur ve başrol teklifi alır. Fakat bilmediği bir şey vardır: Baş rolü oynadığını sandığı filmde aslında hayatın acımasız bir şekilde oynadığı bir figürdür. Film setine giderken karşılaştığı talihsiz kazayla başlayan serüvende çekimlerin başladığı günün gecesi anlam veremediği olaylarla karşılaşır. Kabuslarındaki adam gerçekte kimdir? Ölmüş olan ailesi Hülya’dan ne istemektedir? Bu ve bunun gibi cevabını bilmediği birçok soruyu çözmeye çalışırken kendisini bir kördüğümün ortasında bulacaktır. Kabus ve halüsinasyonlarla gerçekler arasındaki sınırlar zorlanırken, olaylar esrarengiz bir hal alacaktır. Kabullenemediği gerçeklerle yüzleşen Hülya’nın artık tek hayali içine düştüğü labirentten kurtulmaktır.
Yönetmen: Yunus Şevik
Senaryo: Esma Şevik
Oyuncular: Nevin Efe, Melisa Seda, Zafer Kora, Rümeysa Sarıarslan, Erdal Ayna, Nihat Yılmaz, Muharrem Fındıcak, Oktay Uncu
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Korku Takvimi
Yapımcı Firma: Dras Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 05.06.2020
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Kaynak: InterSinema.com