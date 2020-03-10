Korku Takvimi Filmi
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Nevin Efe, Yönetmen, Sinema

Korku Takvimi Filmi

Korku Takvimi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Korku Takvimi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

10.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:57
Korku Takvimi Filmi

Kimsesiz bir çocukluk geçiren Hülya'nın en büyük hayali ünlü bir oyuncu olmaktır. Yıllar sonra nihayet bir gün hayaline kavuşur ve başrol teklifi alır. Fakat bilmediği bir şey vardır: Baş rolü oynadığını sandığı filmde aslında hayatın acımasız bir şekilde oynadığı bir figürdür. Film setine giderken karşılaştığı talihsiz kazayla başlayan serüvende çekimlerin başladığı günün gecesi anlam veremediği olaylarla karşılaşır. Kabuslarındaki adam gerçekte kimdir? Ölmüş olan ailesi Hülya’dan ne istemektedir? Bu ve bunun gibi cevabını bilmediği birçok soruyu çözmeye çalışırken kendisini bir kördüğümün ortasında bulacaktır. Kabus ve halüsinasyonlarla gerçekler arasındaki sınırlar zorlanırken, olaylar esrarengiz bir hal alacaktır. Kabullenemediği gerçeklerle yüzleşen Hülya’nın artık tek hayali içine düştüğü labirentten kurtulmaktır.

Yönetmen: Yunus Şevik

Senaryo: Esma Şevik

Oyuncular: Nevin Efe, Melisa Seda, Zafer Kora, Rümeysa Sarıarslan, Erdal Ayna, Nihat Yılmaz, Muharrem Fındıcak, Oktay Uncu

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Korku Takvimi

Yapımcı Firma: Dras Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 05.06.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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