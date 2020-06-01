Korku Kapanı: Başlangıç Filmi
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Film dağ gezisi yapmak için yola koyulan 6 arkadaşın başlarına gelenleri konu ediyor. New York'ta yaşayan altı arkadaş, Batı Virginia Dağları'nda yürüyüş yapmak için yola koyulur. Grubun eğlenceli geçen yürüyüşleri, yıllarca dağlarda yaşayan ve The Foundation olarak bilinen vahşi bir tarikata rastlamalarıyla yerini korku dolu anlara bırakır.
Yönetmen: Mike P. Nelson
Senaryo: Alan B. McElroy
Oyuncular: Matthew Modine, Emma Dumont, Charlotte Vega, Daisy Head, Bill Sage , Tim DeZarn, Valerie Jane Parker, Damian Maffei, Dylan McTee, Adain Bradley, David Hutchison
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Wrong Turn: The Foundation
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 13.11.2020
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Kaynak: InterSinema.com