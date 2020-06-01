Korku Kapanı: Başlangıç Filmi
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Korku Kapanı: Başlangıç Filmi

Korku Kapanı: Başlangıç filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Korku Kapanı: Başlangıç filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Korku Kapanı: Başlangıç Filmi
01.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:57

Film dağ gezisi yapmak için yola koyulan 6 arkadaşın başlarına gelenleri konu ediyor. New York'ta yaşayan altı arkadaş, Batı Virginia Dağları'nda yürüyüş yapmak için yola koyulur. Grubun eğlenceli geçen yürüyüşleri, yıllarca dağlarda yaşayan ve The Foundation olarak bilinen vahşi bir tarikata rastlamalarıyla yerini korku dolu anlara bırakır.

Yönetmen: Mike P. Nelson

Senaryo: Alan B. McElroy

Oyuncular: Matthew Modine, Emma Dumont, Charlotte Vega, Daisy Head, Bill Sage , Tim DeZarn, Valerie Jane Parker, Damian Maffei, Dylan McTee, Adain Bradley, David Hutchison

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Wrong Turn: The Foundation

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 13.11.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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