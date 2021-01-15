Korhan Herduran kimdir? Mucize doktor Güneş, Korhan Erduran diziden ayrıldı mı?

Güneş karakterini oynayan Korhan Herduran, diziye veda ederek sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Peki, Korhan Herduran kimdir? Korhan Herduran kaç yaşında, nereli?