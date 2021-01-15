Korhan Herduran kimdir? Mucize doktor Güneş, Korhan Erduran diziden ayrıldı mı?
Güneş karakterini oynayan Korhan Herduran, diziye veda ederek sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Peki, Korhan Herduran kimdir? Korhan Herduran kaç yaşında, nereli?
Mcize Doktor'un Güneş'i Korhan Herduran diziye veda etti. Ayrılık sonrası Korhan Herduran merak edildi. Peki, Korhan Herduman kimdir?
KORHAN HERDUMAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 6 Ağustos 1988
Kaç yaşında: 32yaşında
Nereli: Antalya
Korhan Herduran (d. 6 Ağustos 1988, Antalya) Türk oyuncu.
Korhan Herduran, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. .Herduran ilk olarak Üsküdar'a Giderken dizisinde rol almıştır. Üsküdar'a Giderken'den sonra İşler Güçler dizisinde rol almıştır. 2013 yılında yine Selçuk Aydemir 'in yönettiği Düğün Dernek filminde rol almıştır. Herduran Kardeş Payı dizisinde Muhasebeci Oğuzhan karakterini canlandırmıştır.2016 yılında bir sezon Güldür Güldüra geldi.Burada Samet rolüne hayat verdi.Şimdi Mucize Doktor dizisinde Hemşire Güneş rolünü canlandırmakta.
Diziler
• Mucize Doktor - (Güneş) - (2019)
• Güldür Güldür - (Samet) - (2016)
• Kardeş Payı (Oğuzhan) - (2014)
• İşler Güçler (Vedat) - (2012)
• Üsküdar'a Giderken (Korhan) - (2011)
Filmler
• Çalgı Çengi İkimiz [2] (Kaşıkçı(Hulusi)) - (2017)
• Kardeşim Benim 2 (2017)
• Deliha (Tayyar) - (2014)
• Düğün Dernek (Kuyumcu) - (2013)
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