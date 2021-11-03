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Korgan Kaymakamı Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Korgan Kaymakamı Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

Ordu'nun Korgan İlçesi Kaymakamı Miraç Akbulut'un görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

KORGAN, ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan İlçesi Kaymakamı Miraç Akbulut'un görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Ordu Korgan Kaymakamının Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapmış olduğu konuşmadan dolayı görevinden alındığı" yönünde gerçek dışı haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, hiçbir gerçek bilgiye dayanmayan bu haberler e yönelik olarak açıklama yapılmasına gerek duyulduğuna işaret edilerek, "Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. TBMM çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin söz konusu bu görevden uzaklaştırmayı açıklamalarıyla çarpıtarak, olduğundan farklı göstermeye çalışması ise esef vericidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." bilgisi paylaşıldı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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