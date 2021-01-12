Körfez'de uzlaşının ardından ilk Suudi Arabistan uçağı Katar'a ulaştı
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Körfez'de uzlaşının ardından ilk Suudi Arabistan uçağı Katar'a ulaştı

12.01.2021 01:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 02:00
Körfez'de uzlaşının ardından ilk Suudi Arabistan uçağı Katar'a ulaştı

İlişkilerin kesildiği Körfez krizinin başladığı 2017'den bu yana ilk kez Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait uçak, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

İlişkilerin kesildiği Körfez krizinin başladığı 2017'den bu yana ilk kez Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait uçak, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Katar Hava Yolları'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda, Suudi Arabistan uçağının fotoğrafı ile gelen yolculara gösterilen misafirperverliğe ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

3 yıl aradan sonra ilk uçuşun Riyad'dan gerçekleştirildiği, daha sonraki günlerde Cidde ve Dammam'dan uçak seferlerinin başlayacağı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de yaptıkları açıklamalarda, Katar Hava Yolları'na ait yolcu uçaklarının hava sahalarını kullandığını ve Doha ile uçak seferlerinin başlayacağını duyurmuştu.

Öte yandan Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi, Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenlediği birkaç saatlik ziyarette, Nil kıyısında Katar'a ait bir otelin açılış programına katılmıştı.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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