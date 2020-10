Koreli müzik grubu BLACKPINK'in yeni müzik videosu Lovesick Girls yayınlandı mı? BLACKPINK Dinle! BLACKPINK yeni şarkısı dinle!

2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubu olan BLACKPINK grubu dünyayı sallamaya devam ediyor. 4 kişiden oluşan genç kızlardan oluşan bu grup tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Yeni müzik videosu Lovesick Girls yayınlanan BLACKPINK hayranları tarafından rekorlar kırarak dinleniliyor.

Henüz yayınlanalı 6 saat bile olmamasına rağmen BLACKPINK grubunun müzik videosu Youtube trendlerden düşmüyor ve tam 29 milyon görüntülenmeye ulaştı.

BLACKPINK GRUBU YENİ MÜZİK VİDEOSU LOVESICK GIRLS YAYINLANDI MI?

BLACKPINK grubundan olduıkça ses getiren yeni bir tekli çıktı. Lovesick Girls müzik videosu kısa zamanda milyonlarca beğeniye ulaştı.

BLACKPINK GRUBU ÇIKIŞI ÖNCESİ

1 Haziran 2016'da YG Entertainment yakında çıkış yapacak olan yeni kız grubunun üyelerini tanıtmaya başladı. İlk olarak YG sanatçıları ile düetleri bulunan Jennie'yi duyurdu. 2012 yılında tanıtılıp NONA9ON'da model olarak yer alan Lisa'yı grubun ikinci üyesi olarak duyurdu. Grubun en büyüğü olan birçok marka için modellik yapmış, bazı kliplerde yer almış ve The Producers dizisinde ufak bir rol alan Jisoo'yu da grubun üçüncü üyesi olarak duyurdu. G-Dragon'a Without You şarkısında eşlik eden Rosé'yi de grubun son üyesi olarak duyurdu. 29 Haziran'da YG Entertainment yeni grubunun resimlerini yayınlarken 4 üyeden oluşan bu kız grubunun ismini de BLACKPINK olarak onayladı. YG Entertainment tarafından çıkışları Temmuz ayının sonu olarak belirtilmesine rağmen 8 Ağustos'a ertelendi.

ÜYELER

Jisoo

Kim Jisoo: Grubun visuali ve de lider vokalidir. 3 Ocak 1995 Güney Kore Seul'de doğmuştur. Çıkıştan önce çok sayıda ticari reklam filmlerinde boy göstermiş bilhassa oyuncu Lee Min Ho ile birlikte Samsonite RED reklamı ve YG Entertainment'in erkek gruplarından iKON'un Smart Uniform reklamı en bilinenleridir. Ayrıca YG bünyesindeki grupların kliplerinde de oynamıştır; Epik High'ın "Happen Ending" ve Hi Suhyun'ın "I'm Different".2015'te aynı şirkette yer aldığı Sandara Park ve Kang Seung-yoon ile KBS dizisi olan The Producers de konuk oyuncu olarak ilk kez rol almıştır.

Jennie

Jennie Kim : Ana rapper, ve lider vokal. 16 Ocak 1996 Yeni Zelanda doğumlu. Gruptaki en uzun stajyerlik yapan üyedir. Çıkış yapmadan önce G-Dragon'un "That XX" parçasının klibinde ve "Black" şarkısında yer almıştır.Ayrıca Lee Hi'nin "Special'', Seungri'nin "GG Be" şarkılarında yer almıştır.

Rosé

Park Chaeyoung : Ana vokal ve lider dansçı. 11 Şubat 1997 Yeni Zelanda doğumlu. Çocukluğunu ve gençliğini Avustralya'da geçirmiştir. YG'nin Avustralya'da yaptığı seçmeleri kazanıp Güney Kore'ye gitmiştir. G-Dragon'un "Without You" şarkısında yer almıştır. Ayrıca şarkının isminde adı yerine "? of YG New Girl Group" yazılarak gizemi Blackpink olarak çıkış yapana dek korunmuştur.

Lisa

Lalisa Manoban : Ana dansçı, Lider rapper, alt vokal ve grubun en küçüğü yani grubun maknae'si. 27 Mart 1997 Tayland doğumlu. 5 yılı aşkın süredir YG Entertainment'de stajyerlik yapmıştır. GOT7'ın üyesi olan BamBam ve CLC üyesi Sorn ile çocukluk arkadaşıdır. BamBam ile We Zaa Cool dans ekibinde de birlikte yer almışlardır. YG Entertainment 2010 yılında yaptığı YG Tayland elemelerinden geçen tek kişidir. YG'nin ilk Koreli olmayan stajyeridir. Big Bang üyesi Taeyang'ın 2013 yılında yayınlanan "Ringa Linga" klibinde yer almıştır. YG'nin 2011 yılında yayınladığı "Who's That Girl?" videosunda gizemi korunmuştur.

