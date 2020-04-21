Kore gazisinin cenazesinde cemaat kollarını açarak 'Sosyal mesafe' önlemi aldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kore gazisinin cenazesinde cemaat kollarını açarak 'Sosyal mesafe' önlemi aldı - Haber
Karabük, Özalp, Kore

Kore gazisinin cenazesinde cemaat kollarını açarak 'Sosyal mesafe' önlemi aldı

Kore gazisinin cenazesinde cemaat kollarını açarak 'Sosyal mesafe' önlemi aldı Askeri törensiz olarak düzenlenen gazinin cenaze namazında maske hassasiyeti Kore Gazisi 93 yaşındaki Kamil Özalp, Karabük'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

21.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:50
Kore gazisinin cenazesinde cemaat kollarını açarak 'Sosyal mesafe' önlemi aldı

Kore gazisinin cenazesinde cemaat kollarını açarak 'Sosyal mesafe' önlemi aldı

Askeri törensiz olarak düzenlenen gazinin cenaze namazında maske hassasiyeti

KARABÜK - Kore Gazisi 93 yaşındaki Kamil Özalp, Karabük'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kore Gazisi Kamil Özalp'in Türk Bayrağına sarılı naaşı Fevzi Çakmak Fatih Camii'ne getirildi. Özalp'e, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle askeri tören düzenlenemezken, maskelerini takan cemaat kollarını iki tarafa açarak 'sosyal mesafe' kuralını ayarladıktan sonra namaz kıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özalp'in cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine Özalp'in yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.

Kore gazisinin cenazesinde cemaat kollarını açarak 'Sosyal mesafe' önlemi aldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haber
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Görüntü bugün koronavirüs vakasının en çok görüldüğü kentimizde çekildi Haber
Görüntü bugün koronavirüs vakasının en çok görüldüğü kentimizde çekildi
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haber
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haber
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel...
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey...
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muhammet Emin Abdülhamit Gül Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Muazzez Abacı Mustafa Keser Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Kore gazisinin cenazesinde cemaat kollarını açarak 'Sosyal mesafe' önlemi aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:32:31. #1.14#
title