Kore'de onlarca yaralı askeri tedavi eden gazi Veli Atasoy toprağa verildi

KIRIKKALE (İHA) - Kore Savaşı'nda onlarca yaralı askeri tedavi edip hayatta kalmasını sağlayan Kore gazisi Veli Atasoy, 92 yaşında hayatını kaybetti. Kırıkkale'nin Hasandede köyüne getirilen Atasoy'un cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Kore Savaşı'nda Türk ve Amerikalı onlarca yaralı askeri tedavi ederek hayatta kalmasını sağlayan ve ABD tarafından "Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilen 92 yaşındaki Sıhhiye Onbaşı Veli Atasoy, Ankara'nın Mamak ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybetti. Atasoy'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Hasandede köyüne getirildi. Atasoy için Hasandede Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Atasoy, aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, gazinin oğlu Seyfettin ile kızları Dilber ve Suzan Atasoy'a başsağlığı diledi. - KIRIKKALE