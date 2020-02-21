Kordsa Büyüme Hikayesine Devam Ediyor

21.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:54

Kordsa'nın, 2019 yılında, bir önceki yıla göre cirosu %30,2 artarak 5,137 milyon TL'ye, net kârı ise %11,8'lik artışla 378 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde faiz amortisman vergi öncesi kârı ise 747 milyon TL oldu. Kordsa, 2018 ve 2019 yıllarında kompozit pazarının ve havacılık sektörünün merkezi olan ABD'de yaptığı yatırımlarla, uzay ve havacılık endüstrilerine ileri kompozit malzemeleri üretme yetkinliğini de bünyesine kattı. 2019 yılında satın alınan bu şirketlerin, Kordsa'nın büyümesine cirosal katkısı ise 737 milyon TL oldu. Kordsa, geliştirdiği portföyü ve bilgi birikimiyle artık lastik güçlendirmeden uzay sanayisine uzanan geniş bir yelpazede yüksek teknolojili malzemeler üretiyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, 2018 ve 2019 yıllarında bünyesine kattığı Amerika'daki 4 kompozit şirketi ile bu yıl da büyümesini sürdürdü. Kompozit sektöründe geliştirdiği teknolojilerle söz sahibi olmak ve yatırımlarının ciroya yansımasını hızlı görmek isteyen Kordsa, kompozit pazarının ve havacılık sektörünün merkezi olan ABD'de yerleşik ve onay süreçlerini tamamlamış şirketlere yatırım yaparak büyümesini sürdürdü. ABD'deki bu yatırımlarının ciroya olan 737 milyon TL'lik katkısı 2019 sene sonu finansal göstergelerine pozitif yansıdı. 2019 yılında, toplam cirosu önceki yıla göre %30,2 artış göstererek 5,1 milyar TL'ye ulaşan şirketin, dönem kârı %11,8 artışla 378 milyon TL'ye yükseldi; esas faaliyet kârı ise %16,9 artışla 614 milyon TL olarak gerçekleşti. 2019 yılında 38 ülkeye ihracat yapan Kordsa, toplam ihracat tutarını %14,6 oranında artırdı.

2019 yılında gösterdikleri büyümeden ve imza attıkları sürdürülebilir teknolojilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kordsa CEO'su Ali Çalışkan yıl sonu sonuçlarını şöyle değerlendirdi: "Kordsa olarak "Tutkumuz Yaşamı Güçlendirmek". Ülkemize, paydaşlarımıza ve yatırımcılarımıza değer katmak için büyümeye ve büyürken de içinde bulunduğumuz sektörlere yön vermek için sürdürülebilir teknolojiler geliştirmeye çalışıyoruz. Kordsa Güçlendiricileri olarak bilgi birikimimizi ve yetkinliklerimizi daha farklı alanlarda kullanmak üzere, Sabancı Üniversitesi ortaklığında, yeni nesil esnek giyilebilir sensörler geliştirmek için "Esnek Elektronikler" Ar-Ge platformunu oluşturduk. Lastik güçlendirme ile başladığımız yolculuğumuzu, 2018 ve 2019 yılında yaptığımız yatırımlarımızla uzaya taşıdık, şimdi bu yeni ar-ge platformuyla teknolojik genişliğimizi daha öteye taşımaya ve geleceğin teknolojisini üretmek için çalışmaya hazırız. Tüm başarılarımıza katkısı olan çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederim."

2019'un üçüncü çeyreğinin başında, ileri kompozit teknolojileri ve havacılık sektöründe önemli bir yeri olan ve orjinal parça üreticisi onay süreçlerini tamamlamış olan ABD'li Axiom Materials'ı bünyesine katarak ikinci bir Kordsa yaratma yolculuğunda önemli bir adım kaydeden şirket, uçak motorlarında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı Oksit-Oksit seramik kompozit pazarının önemli bir tedarikçisi haline geldi. Dünyada her üç otomobil lastiğinden birini ve her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendiren Kordsa, bugün lastiklerini güçlendirdiği uçakların kanatları, gövdeleri ve iç aksamlarından sonra artık motorlarını da güçlendirir konuma geldi.

Kompozit alanındaki büyümesinin yanı sıra lastik güçlendirme sektöründeki liderliğini de koruyan Kordsa, bu iş kolunda artan talebe cevap vermek amacıyla yatırım kararını 2016 yılında aldığı ve İzmit tesisinde 7 bin ton ek polyester iplik kapasitesi sağlayacak yeni hattını 2019 yılında devreye aldı. Bu yeni hat ile Kordsa, standart HMLS polyester ipliğine ilave olarak çok yüksek mukavemetli ve daha iyi boyutsal kararlılığa sahip yeni nesil polyester iplik ürünleri üretme yetkinliğine sahip oldu.

Yaşamı güçlendirme hedefiyle çıktığı yolda attığı her adımda ve her yatırımında ''sürdürülebilir teknolojiler'' üretmeye çalışan Kordsa, 2019 yılında açık inovasyon anlayışıyla lastik sektörüne yön verecek bir inovasyona imza attı. Lastik üreticisi Continental ile Ar-Ge güçlerini birleştirerek kauçuk esaslı bileşiklerle tekstil güçlendirme malzemelerini yapıştırmak için CoKoon adı verilen resorsinol ve formaldehit içermeyen yeni ve çevreci bir yapıştırıcı standardı geliştiren Kordsa, bu yeni formüle erişim için ücretsiz bir lisans havuzu oluşturarak, bir asra yakındır sektör standardı olan teknolojiye alternatif olmasını hedefliyor. CoKoon yapıştırma teknolojisi kullanılan ilk 250.000 lastiğin üretimi de 2019'un son çeyreğinde başladı.

Şirketlerin karbon kaynaklı riskini küresel çapta raporlayan tek bağımsız kuruluş olan Karbon Saydamlık Projesi 2019 Raporu'nda notunu B'ye yükselten ve ortalamanın üzerindeki notuyla karbon salınımı en düşük öncü şirketler arasına giren Kordsa, 2019 yılında Ford Otosan iş birliği ile sürdürülebilir teknolojilerine bir yenisini daha ekledi. Kordsa bu iş birliği çerçevesinde karbon emisyonunun en önemli nedenlerinden birisi olan ağır ticari araçlarda kullanılan çelik yay sistemini yüzde 80 oranında hafifletme amacıyla e-glass prepreg'i geliştirdi. 16 ton üzeri ağır ticari araçlar için geliştirilen ve ticarileşme süreci başlayan bu yenilikçi yaprak yay; süreç optimizasyonu, parça kalifikasyonu ve çevrimiçi sağlık izleme amacıyla kullanılan yapı sağlığı izleme sistemlerini de içeriyor.

Kaynak: Bültenler