Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı

Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı
Demirören Haber Ajansı / Vural Bozok - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de kordon boyunda yürüyen Tuba Aydın'a (42) motosiklet çarptı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de kordon boyunda yürüyen Tuba Aydın'a (42) motosiklet çarptı. Yaralanan Aydın ile motosiklet sürücüsü Serhat D., hastanede tedaviye alındı.

Gökçeada'da yaşayan Tuba Aydın, 22 Aralık günü, İzmir'e gitmek için Çanakkale'ye geldi. Saat 22.15'teki İzmir otobüsüne binmek için İskele Meydanı'na doğru kordon boyunda yürüyen Tuba Aydın'a arkadan gelen motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tuba Aydın ile Serhat D., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başına 2, sol gözüne de 2 dikiş atılan Aydın, polise verdiği ifadenin ardından sürücüden şikayetçi oldu. Taburcu olan Tuba Aydın, Gökçeada'ya dönerken, Serhat D.'nin ise çenesiyle omzunda kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'

Kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını belirten Tuba Aydın, "Çarşamba akşamı Çanakkale'deydim. İzmir'e gidecektim. Kahvemi içtikten sonra otobüs saatine yaklaşırken, bavulumla birlikte kordona doğru yürüyordum. Gözümü hastanede açtım. Kendime geldiğimde hastanede olunca bir şok geçirdiğim için ne olduğunu anlamadım. Sonrasında bana motosiklet çarptığını söylediler. Kafama ve gözüme dikiş atıldı. İfadem alındı. Bana çarpandan şikayetçi oldum. Hukuki yollardan hakkımı arayacağım. Bana vuran da şu anda hastanede, çenesi ve omzu kırılmış, ona da geçmiş olsun. Hala olayın şokunda olduğum için nasıl olduğunu hatırlamıyorum" diye konuştu.


Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı

Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı

Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı

Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı

Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı

Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı

Kordon boyunda yürürken motosiklet çarptı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı

 3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

3 kardeşin hayatını kaybettiği faciada vahim iddia: İtfaiye 1 saatte geldi

Demirören Haber Ajansı / Vural Bozok - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title