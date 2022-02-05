Koray Aydın: Hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız

ANKARA (DHA) - İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Ötekileştirerek değil konuşarak, el ele vererek bu ülkeye olan aşkımızı tüm topluma nüfuz ettirerek, yapılacak ilk seçimde hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız" dedi.

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Bursa'da, partisinin Osmangazi ilçesi Demirtaş Bölge Temsilciliği'nin açılışına katıldı. Burada partililere hitap eden Aydın, "Çok sorulan bir soru var. 'Ne zaman seçim olacak?' diye. Paşa gönlü ne zaman istiyorsa seçimi yapsın. Ne zaman yaparsa yapsın, bu İYİ Parti'nin kararlılığı, inancı, birbiriyle kenetlenmesi ile el ele vererek bunu başaracağız. Onun için bugünden başlayarak, önümüzdeki zaman dilimini büyük bir seferberlik duygusu içinde geçireceğiz. Bugün açılan bu bölge başkanlığımızda partimize üye olan her arkadaşımız en azından bir üye de kendileri getirerek üye tabanımızı daha çok yayarak ve genişleterek mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Yapılacak ilk seçimden birinci parti olarak çıkacaklarına inandığını belirten Aydın "Bu ülkenin insanlarını bir araya getirecek, kardeşliği sağlayacak, Türkiye'de barış düzenini oluşturacak, insanları dini ve ırki duyguları ile bölmeden 84 milyonun bir arada olacağı o iklimi yine Allah nasip ederse biz başaracağız. Ötekileştirerek değil konuşarak, el ele vererek bu ülkeye olan aşkımızı tüm topluma nüfuz ettirerek, yapılacak ilk seçimde hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız." şeklinde konuştu.