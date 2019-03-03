Koray Aydın: Böyle İsrafın Olduğu Yerde Ekonomik Diriliş Olmaz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Türkiye'nin israf ekonomisini kullandığını belirterek, "Türkiye'nin böyle bir konuma geleceği belliydi. Çünkü Türkiye israf ekonomisi kullanıyor. Böyle bir israfın olduğu hiçbir yerde ayağa kalkış ve ekonomik diriliş gerçekleşmez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde partisinin bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı. Aydın yaptığı konuşmada, "Türkiye aslında bu iktidar döneminde bir arpa boyu kadar yol alamadı. Şimdi geldiğimiz nokta Türkiye'nin kendi gerçekleriyle yüzleşmesidir. Yaşadığımız ekonomik krizler böyle bir yüzleşmedir ve bugün içinde bulunduğumuz hayat pahalılığı, işsizlik, bütün temel problemler işte böyle bir gerçekle yüzleşmedir. Türkiye'nin böyle bir konuma geleceği belliydi. Çünkü Türkiye israf ekonomisi kullanıyor. Artık saraylarda yaşayan bir zihniyet neredeyse lale devrinin kayıtlar üzerinde geçen günlerinin anıldığı özellikle mecliste yapılan bunların bir tanesine ben şahit oldum ve ömrüm boyunca böyle şatafat görmedim. Her zaman söylüyorum, böyle bir israfın olduğu hiçbir yerde ayağa kalkış ve ekonomik diriliş gerçekleşmez. Din eksenli konuşan ve tartışan, dini kendi aracı haline dönüştürmüş bir zihniyet döneminde yaşanan bu saltanat dönemi Türkiye'nin bugün içinden çıkılmaz bir hala gelmesinin en büyük nedenlerinden biridir." diye konuştu.

Aydın gündemlerinin açlık ve sefalet olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Gündemimiz açlıktır, sefalettir. Bunun gündemde tutulması ve konuşulması lazım. Elektrik zammını, doğalgaz zammını, geçim sıkıntısı içerisine düşmüş milyonlarca insanı bu seçim sattında konuşulması en temel görevimizdir. Bırakın diğer konuları artık hiç biri insanı boğan bu hayat girdabı içerisinde sıkışılmış insanların derdinin konuşulacağı bir seçimde olmalıdır. Kulak çekilmesinin hatırlatılması bu seçimin bir kendine gel, Ne yapıyorsun? Sorularına karşılık insanlarımızın uyarı mekanizmalarının devreye gireceği bir seçim olmadır. Bir söz vardır. Hakkın sillesinin sedası yoktur, bir vurdu mu devası yoktur." - Kocaeli

Kaynak: DHA