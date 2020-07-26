Koramaz Vadisi Kovid-19'dan bunalanların uğrak yeri oldu
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Koramaz Vadisi Kovid-19'dan bunalanların uğrak yeri oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

26.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:29

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan, rakımı 1250-1550 arasında değişen, zürafa fosil yatağı ve kağnı yolları gibi birçok değere ev sahipliği yapan vadi, hem Kayseri'den hem de diğer illerden gelen doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ile Bağpınar mahallelerini içine alan ve dünyanın ender bölgelerinden olan Koramaz Vadisi, yemyeşil örtüsünün yanında kuş cıvıltılarıyla bezenmiş doğasıyla misafirlerine huzur bir ortam sunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenmesinin ardından ziyaretçileri de artan Koramaz Vadisi, birçok tarihi yapısıyla yeni tip koronavirüs tedbirlerinden bunalanların yoğun tercih ettiği bölgelerin de başında geliyor.

Bireysel ve toplu yürüyüşlerin yoğun olarak yapıldığı Vadi, yılda binlerce insanı misafir ederken bu yıl salgın nedeniyle aile ve arkadaş grupları tarafından daha çok tercih ediliyor.

Vadide yürüyüş etkinliği düzenleyen Etkinlik Kayseri Yöneticisi Oğuzhan Abdi Oğuz, AA muhabirine, salgın nedeniyle doğayla iç içe olmak amacıyla Koramaz Vadisi'ni tercih ettiklerini söyledi.

Her yıl yüzlerce insanla vadide yürüyüş yaptıklarını belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Koramaz Vadisi'nde yaklaşık 3 yıldır yürüyüş yapıyoruz ve bu 15. yürüyüşümüz. Bugün 6 servisle 90 kişi geldik. Sosyal mesafeye dikkat ederek, önlemlerimizi aldık. Dezenfektan işlemi yapıp, yürüyüşte insanların arasına mesafe koyarak ilerliyoruz. Yürüyüş sonunda Ağırnas yeraltı şehrini gezeceğiz. Amacımız Kayseri'de olmayanları yapmak ve insanları yönlendirmek. Yürüyüşe katılanların tepkileri çok iyi. Koramaz Vadisi ön plana da çıktığı için merak edip gelen de çok fazla. Kayseri'de yeşil alan yok derler ama biz de Kayseri'de yeşil alan var ve hatta öğlen 12.00'de de yürüseniz ağaçlardan güneş ışığını görmezsiniz demek için burayı seçiyoruz. Kente konum olarak da çok yakın olduğu için bireysel de gelenler oluyor. Biz de bu yüzden hep Koramaz Vadisi'ni tercih ediyoruz."

Etkinliğe katılan Servet Hacıküçük de doğal ve tarihi güzelliklerinden dolayı Koramaz Vadisi'ne sık sık geldiğini dile getirdi.

Koramaz Vadisi'nin bireysel ve grup olarak yürüşün yapılabildiği güzel yerler arasında öne çıktığını anlatan Hacıküçük, "Kovid-19 sürecinde sosyal mesafe ve dezenfektan açısından olsun güvenebileceğim bir grup olduğunu düşünerek katıldım. Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen bir yer. Gerçekten çok keyif veren bir yer. Ben bireysel olarak da sık sık geliyorum. Burada yapılan yürüyüş fiziksel ve ruhsal açıdan faydalı bir aktivite. Doğa ile iç içe temiz havayı hissettiriyor." diye konuştu.

Tuğba Terkeşti ise ilk defa geldiği vadinin yeşille bezenmiş çok güzel bir yer olduğunu ifade etti.

Kubilay Ateş de vadinin eşsiz güzelliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Koromaz Vadisi'nin adını duymuştuk ama UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenince merak ettik buraya gelmeye karar verdik. Çok sevdim ve gerçekten UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almayı hak edecek bir yermiş. Uzun bir pandemi sürecinden sonra böyle bir vadiyi keşfetmek bizim için çok keyifli oldu. Herkesi buraya bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

Koramaz Vadisi Kovid-19'dan bunalanların uğrak yeri oldu

Kaynak: AA

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