Kör eden maske kavgasının tanıklara çağrı: "Bize ulaşın"

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu Ömer Senem tarafından darp edilen ve sol gözü görmez hale gelen güvenlik görevlisi Şükrü Turan'ın yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı. Sanık Senem, suçlamaları kabul etmezken duruşma sonrası konuşan Şükrü Turan : "7 aydır bu zorluklar içerisinde yaşıyorum. Sanık suçlayıcı ifadeler verdi. Ben hiçbirini kabul etmiyorum, işimden kovuldum, gözümün kurtarılma ihtimali yok" derken Turan'ın avukatı olay günü metrobüste olan vatandaşlara tanıklık yapmaları çağrısında bulundu.

Avcılar'da 25 Haziran 2021 tarihinde metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maske takmayan Ömer Senem isimli şahsa uyarıda bulunmuştu. Maske takmayı kabul etmeyen Senem iddiaya göre "Bana maske taktıracak varsa gelsin taktırsın" demişti. Metrobüste bulunan diğer yolcuların da tepki göstermesi üzerine öfkelenen Senem, Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başlamıştı. Darp edildiği esnada gözlüğünün camı kırılan Turan, gözünden yaralanırken, Ömer Senem ise gözaltına alınmıştı. Senem emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Turan ise olayın ardından gözünden 3 kez ameliyat olmuş ancak görme yetisini kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Senem'in 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında tutuksuz sanık Ömer Senem'in yargılanmasına başlandı. Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ömer Senem ile müşteki Şükrü Turan hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Yumruk atmadım arbedede yaralanmış olabilir"

Duruşmada savunması sorulan Ömer Senem olayın yaşandığı gün metrobüse bindiğini söyleyerek: "Ben ayaktaydım maskem metrobüse bindiğimde vardı. Bir ara metrobüs kalabalıktı ve kötü kokuyordu, nefesim kesildi. 2 dakikalığına rahatlamak için maskeyi indirdim. Bu sırada müşteki bana 'maskeni tak' dedi. Ben de nefes alamadığımı bunaldığımı 2 dakikalığına çıkardığımı tekrar takacağımı belirttim. Ancak şahıs nefes almamı beklemeden tekrar beni uyardı. Hatta beni uyarırken 'ş' dedi. Elime doğru vurdu. Ardından yolcular araya girip müdahale etti. Ayrıldık, ancak şahıs tekrar üzerime doğru yürüdü. Boğazıma sarıldı. Ben de onun boğazına sarıldım. Yolcular tekrar bizi ayırdı. Bana 'Şirinevler'de ineceğim oraya gel' dedi. Kısa bir süre sonra yine kalktı. Bana önce tokat sonra yumruk attı. Bu arada maskem takılı değildi. Sürekli tartışma vardı. Ben de kendimi korudum. Elimi havaya kaldırdım yumruk atmadım. O an orası kalabalıktı. Bu arbedede yaralanmış olabilir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yaralandığıma dair rapor aldım bende şikayetçi oldum dava da açıldı" şeklinde savunma yaptı.

"Olaydan ötürü sol gözüm kör oldu göremiyorum"

Müşteki Şükrü Turan ise güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyerek: "Olayın olduğu gün metrobüse bindim. Koltuğun yaslanma yerine bir kişinin kolunu yasladığını ve maskesinin kolunda olduğunu gördüm. 'Maskeni takar mısın?' dedim kibar şekilde. Ortada bir pandemi süreci vardı. Kendisi 'ben sıcaktan bunalıyorum sende takma' dedi. Ben 'aşılı olduğum halde takıyorum takar mısın?' dedim. Bana 'takmıyorum taktıracak olan varsa gelsin taktırsın' dedi. O anda takarsın takmazsın diyerek itiş kakış oldu. Ondan sonra araya yolcular girdi. Ben yerime oturdum aradan bir süre geçtikten sonra şahsın hala maskesini takmadığını gördüm. Tekrar uyardım aramızda itiş kakış yaşandı. O itiş kakış esnasında ben ayaktaydım yan koltuktaki yolcu indi ve sanığa 'adam haklı maskeni neden takmıyorsun?' dedi. Yolcu aramızdan çıktığı anda yumruk atmaya başladı. Gözümde gözlüğüm vardı. Ben karşılık vermedim. Bu tartışma sürecinde hakaret etmedim. Savunmasını kabul etmiyorum. Olaydan ötürü sol gözüm kör oldu göremiyorum. Raporları da bulunmaktadır. Ayrıca burnumda da kırık oluşmuştur. 10 gün içinde 3 ameliyat oldum gözümden dolayı. Ancak sonuç alamadım" şeklinde konuştu.

Tanık olarak dinlenen olayın yaşandığı metrobüsün şoförü İsmail Hakkı ise: "O gün araç içerisinde bir bağrışma oldu. Küçükçekmece durağına seyir halindeydim. 'Maskeni tak' şeklinde uyarı yapıldı. Sıradan bir tartışma zannettim. Yolculardan birisi yanıma gelerek 'kaptan araç içinde kavga var durman gerekiyor' dedi. Ben 2 istasyon arasında duramayacağımı belirttim. Ardından güvenliğin önünde durdum. Araç içerisine girdiğimde müşteki ile sanığın tartıştığını gördüm. Gözünün üzerinde kaş hizasında büyük yarık olduğunu gördüm. Görevim gereği sanık ve şikayetçiyi istasyonun güvenliğine teslim ettim. Metrobüs içinde seyir halindeyken 'maske tak' sözlerini duydum ancak hakaret içerikli küfürlü sözler duymadım" şeklinde beyanda bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekinin uzuv kaybı yaşayıp yaşamadığının tespit edilmesi için tüm tedavi evraklarının istenmesine karar verdi. Mahkeme Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına da hükmetti. Mahkeme olayın yaşandığı anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin de Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesine ve olay günü görevli güvenlik personellerinin tespit edilerek dinlenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Maddi ve manevi olarak zor durumdayım"

Öte yandan duruşmanın bitmesinin ardından açıklamalarda bulunan Şükrü Turan: "Olaydan sonra tek gözle çok zorluklar yaşadım. Sol gözüm görmediği için sol taraftaki insanlara çarpıyorum ve insanlarla tartışma yaşıyorum. 7 aydır bu zorluklar içerisinde yaşıyorum. Bugün ilk duruşmamız görüldü. Sanık suçlayıcı ifadeler verdi. Ben hiçbirini kabul etmiyorum. Olaydan sonra ilk etapta bankadaki işimden kovuldum. Daha sonra güvenlik şirketi beni işten kovdu. Şu an 7 aydır boştayım hiçbir işe el atamıyorum. Gözüm görmediğinden dolayı kimse işe almak istemiyor. Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. İlk etapta yattığım hastanede 10 gün içinde 3 tane ameliyat geçirdim. Başka bir hastaneye sevk edildim orada da bir ameliyat geçirdim. İlerleyen zamanlarda tekrar ameliyat geçireceğim. Gözümün kurtarılma ihtimali yok. Ben buna da şükrediyorum. İlk etapta doktorlar gözümün alınacağını söylediler. Buna çok üzüldüm" dedi.

"Olaya şahitlik etmiş olan kişilerin bize ulaşarak beyanda bulunmalarını istiyoruz"

Müşteki avukatı Mustafa Alpağut ise: "Müvekkilim maddi, manevi zarara uğradı. İşinden oldu. Güvenlik görevlisi olması nedeniyle tek gözünü kaybettiği için çalışamıyor, işsiz. Burada belediyenin de olayda kusuru olduğu kanaatindeyiz. Belediyenin bu olayın oluşuna engel olması gerekirdi. Maske konusunda uyarı yapması gereken belediye çalışanları. Sanık duruşmada hiçbir fiilde bulunmadığını söyledi. Suçlamaları kabul etmedi ancak kamera kayıtlarında olayın meydana geliş hali ortada. Bu sebeple cezasını alacağına inanıyoruz. Ayrıca metrobüste bu olaya şahitlik etmiş olan kişilerin bize ulaşarak tanık olarak beyanda bulunmalarını istiyoruz. O kişilerden yardım istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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