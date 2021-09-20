KÖPRÜLÜ KANYON'DA YAZ BİTMİYOR

DOĞAL ve tarihi güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya, sonbaharın ilk günlerinde de konuklarına farklı aktiviteler sunmaya devam ediyor. Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Köprülü Kanyon, rafting tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatıyor.

Antalya'nın en güzel turistik yerleri arasında yer alan, başlangıcı Isparta'nın güney doğusundaki Kasımlar beldesi, nehrin asıl kaynağı ise Isparta'nın Aksu ilçesi olan Köprülü Kanyon, Kasımlar'dan Antalya'nın Değirmenözü köyüne kadar yaklaşık 25 kilometre boyunca ilerleyen dar vadilerden oluşurken, rafting tutkunlarının da gözdesi olmaya devam ediyor. Sonbaharın ilk günlerinde hava sıcaklığının 29 derece olduğu Antalya'da, Köprülü Kanyon'da rafting yapan yerli ve yabancı turistler hem heyecanlı saatler geçiriyor hem de buz gibi akarsuda serinliyor.

EKİM AYI SONUNA KADAR RAFTİNG

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan Köprülü Kanyon, Antalya'ya gelenlerin görmeden gitmek istemediği bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 14 kilometrelik rafting parkurunda heyecanlı ve eğlenceli saatler geçirildiğini belirten dağcı ve rehber Cuma Gök, rafting botlarında ve ekipmanlarında Covid 19 tedbirlerinin alındığını da vurguladı. Normalde 12 kişilik olan botlara en fazla 8 kişi alındığını kaydeden Gök, kullanılan tüm ekipmanların da her turdan sonra dezenfekte edildiğini söyledi. Rehber Gök, Köprülü Kanyon'da ekim ayı sonuna kadar rafting yapılabildiğini sözlerine ekledi.