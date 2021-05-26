Köprülü Kanyon'da rafting rezervasyonları alınmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köprülü Kanyon'da rafting rezervasyonları alınmaya başladı

Köprülü Kanyon'da rafting rezervasyonları alınmaya başladı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde gerçekleştirilen rafting turları rezervasyonları başladı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde gerçekleştirilen rafting turları rezervasyonları başladı.

Yerli yabancı birçok turizm acentesi tarafından tanıtımı ve tur satışları yapılan Köprülü Kanyon rafting macerası için işletmeciler sezonun hareketlenmesini bekliyor. Antalya ve ilçelerdeki turistik tesislerde tatillerini geçiren turistlerden bazıları, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting yapıyor. Önceki yıllara oranla birkaç botun suya indirildiği Köprülü Kanyon'da, İranlı turistlerin yanı sıra, Rusya tarafından uçuşlar kapatılmadan önce Antalya'ya gelip tatillerine devam eden Ruslar da yer alıyor. 1 Haziran'a kadar Rusya'dan direkt uçuşların kapalı olacağını bilen, sonrasını tahmin etmekte zorlanan turizm acenteleri de sosyal medya üzerinden tanıtım atağına başladı.Köprülü Kanyon'da 20 yıla yakın işletmecilik yapan Süleyman Aksu, Nevruz Bayramı'yla birlikte İranlı turistlerin sezonu açtığını, fakat Rusya pazarının eksikliğini hissettiklerini söyledi. Aksu, "Antalya için Köprülü Kanyon çok önemli bir destinasyon. Buradaki doğal güzellikleri gören turistler hayran kalıyor. Bir kez rafting yapan, bir sonraki tatil programına raftingi mutlaka dahil ediyor. Çünkü burada aradığı her şeyi buluyor. Eğlenceli bir gün geçiriyor, kanyon suyunda serinliyor, bol bol kahkaha atıp, korkuyu yaşıyor. Kısacası yaşanabilecek tüm duyguları turistlere hissettiriyoruz. Kanyon suları, heyecanı, korkuyu, adrenalini ve eğlenceyi yaşatıyor" diye konuştu.


Köprülü Kanyon'da rafting rezervasyonları alınmaya başladı
Köprülü Kanyon'da rafting rezervasyonları alınmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık
Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık
4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak
4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak
Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenleyen PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenleyen PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Josef De Souza Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köprülü Kanyon'da rafting rezervasyonları alınmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:58:03. #1.13#

title