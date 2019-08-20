KÖPRÜLER AFGANİSTAN'IN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ İÇİN KIRMIZI VE YEŞİL İLE AYDINLATILDI
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAAFGANİSTAN'ın kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri akşam saatlerinden itibaren kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
AFGANİSTAN'ın kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri akşam saatlerinden itibaren kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.
FSM ve YSS köprüleri, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle ülkenin bayrağındaki kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.