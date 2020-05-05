Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi (2)
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Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi (2)

Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi (2)
05.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:49

'ZEYNEP' İSMİ VERİLDİAnkara'da sahipleri tarafından verilen komutla 2 çoban köpeğinin saldırıp, yaraladığı ve Bursa'daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde korumaya alınan eşeğe 'Zeynep' adı verildi.

'ZEYNEP' İSMİ VERİLDİ

Ankara'da sahipleri tarafından verilen komutla 2 çoban köpeğinin saldırıp, yaraladığı ve Bursa'daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde korumaya alınan eşeğe 'Zeynep' adı verildi. HAYTAP Bursa İl Temsilcisi Emre Demir, eşeğe Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi uygulandığını belirterek, artık yük taşımayacağını söyledi. Demir, "Eşeğe sosyal medya sayesinde ulaştık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle iş birliği yapılarak eşek, yaralı olarak bulunduğu yerden alındı. Sağlık kontrolleri yapılması için tarafımıza getirildi. Şu anda genel sağlık kontrolleri yapıldı. Bir gözüyle ilgili görme kaybı mevcut. Bununla ilgili tedavi protokolü belirlendi. Vücudunda istenmeyen yaralar var. Kan değerleriyle ilgili bir çalışma yapıldı. Bir süre bakımda kalması gerekiyor. Burada arkadaşları var. Adını 'Zeynep' koyduk. Buradaki bütün hayvanların ismi, HAYTAP Federasyonu'ndaki temsilcilerin isimleri. Büyük ve güzel bir ekibiz. İyi niyetli bir ekibiz. Tüm sevgimizle bu işi yapıyoruz. 'Zuhal', 'Sevgi', 'Ahmet', 'Filiz' isminde hayvanlarımız var. Bunun ismi de 'Zeynep' oldu. 'Zeynep' burada arkadaşlarıyla beraber koşacak, oynayacak. Hiçbir şekilde yük taşımayacak. Aksine bol sevgi, bol öpücük, yediği önünde yemediği arkasında olacak" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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