Köpeklerin kafatasını bulduğu boya ustasının, 1 arkadaşı tutuklandı
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Köpeklerin kafatasını bulduğu boya ustasının, 1 arkadaşı tutuklandı

06.10.2020 10:20 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:39
Köpeklerin kafatasını bulduğu boya ustasının, 1 arkadaşı tutuklandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda 80 gün önce bir köpek tarafından bulunan kafatasının, yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğunun ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda 80 gün önce bir köpek tarafından bulunan kafatasının, yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğunun ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İçmeler Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, 16 Temmuz günü, ormanlık alanda kafatası bulup, getirdi. İşçiler, bir insana ait olan kafatasını görünce büyük şaşkınlık yaşarken, tersane sahibi Ali Efe (49), polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kafatasını Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Arama kurtarma ekipleri kafatasının ait olduğu cesedin bulunması için bölgede çalışma başlattı. Aramaların 4'üncü gününde, kaval kemiği bulundu. Yapılan incelemeler sonunda kafatası ile kaval kemiğinin yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen yıl 24 Aralık gününden bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi.Bu gelişmenin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.H., A.Y.A. ve Y.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen R.A. ise tutuklandı.


Köpeklerin kafatasını bulduğu boya ustasının, 1 arkadaşı tutuklandı
Köpeklerin kafatasını bulduğu boya ustasının, 1 arkadaşı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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