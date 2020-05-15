Köpek bakımında nelere dikkat edilir? Köpek bakımı, yalnızca köpekle oynamak ve onu gezintiye çıkarmak değil onun sağlık kontrollerini ve hijyen koşullarını sağlamayı da kapsar. Köpek bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar mercek altına aldığımızda öne çıkan başlıları şu şekilde belirtebiliriz.

Köpek bakımı ciddi bir ilgi gerektiren konudur. Özellikle yavru köpeklere bakım süreci çok daha fazla dikkat gerektirir. Yavru köpek sahipleri gelişim sürecinde olan dostları ile ilgilenirken çeşitli durumların bilincinde olmalıdır.Peki köpek bakımında nelere dikkat edilir?

GEZİNTİLER

• Sosyal bir canlı olan köpek, aktif olmayı ve farklı ortamları keşfetmeyi isteyen köpekler, kendi yaşam alanı dışında farklı ortamları da tecrübe etmelidir.

• Her köpek günde en az birer defa sabah ve akşam beşer dakika olacak şekilde gezintiye çıkarılır. Köpekle yapılacak 1 saatlik yürüyüş ile köpek enerjisini atar, sosyalleşir ve tuvaletini yapar. Köpeğin gezintiye çıktığı alanları değiştirmek de köpek için faydalı olacaktır.

• Köpekler yürüyüşe çıktıkları zaman dönüşte kontrol edilmelidir. Patilerine kesici bir cisim batmış mı, kesmiş mi, kontrol edilmelidir. Kulaklarına ya da parmak aralarına pisi pisi otunun saplanıp sağlanmadığına da dikkat edilmelidir.

• Kış mevsiminde gezintiye çıkarılan köpeklerin patilerinde çatlama oluşabilir. Bu yüzden ayakları dönüşte ılık su ile yıkanmalıdır.

• Yaz mevsiminde gezintiye çıkan köpek dönüşte kontrol edilmeli, parazit ve asalak yapışması var mı diye bakılmalıdır.

1. GÜNLÜK HİJYEN

Burun: Burun bölgesi köpeklerin en önem verilmesi gereken bölgelerinden biridir. Köpeklerin burnu temiz ve nemli olmalıdır. Uyuduğunda kuruyan burun uyandığı zaman nemlendirilmesi gerekir. Burunda herhangi bir hasar var mı kontrol edilmelidir.

Ağız Boşluğu: Köpek sağlığı için ağız boşluğunun devamlı kontrol edilmesi gerekir. Diş rengi beyaz olmalı, tartar seviyesi minimumda olmalıdır. Diş etleri de pembe tonda olmalıdır. Köpeklerin ağzının haftada bir defa temizlenmesi gerekir. Köpekler için tasarlanmış diş macunu ve fırçasını kullanmak ideal çözüm olacaktır.

Gözleri: Gözler, pembe mukoza membranı nemli ve parlak olmalıdır. İç köşe kısmında akıntı olmaması gerekir. Göz solüsyonu ile gözler temizlemelidir. Kullanılan malzemelerin son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerekir.

Genital Bölgesi: Genital bölgesi devamlı kontrole edilmesi gerekir. Akıntı ya da hasar olmamalıdır.

Tırnakları: Köpeklerin tırnakları günlük faaliyet ile aşınır ve normal boyda kalır. Eğer bu olmuyorsa köpeklere özel tırnak makası alınarak kesilmelidir. Tüm tırnaklar bakılmalı, uzayanlar kesilmelidir. Bu yapılmazsa tırnak patiye batar ve acı verir.

2. AŞILAR

Köpek bakımında aşılar önemlidir. Her köpek için tüm aşıları yapmak gerekli olmayabilir. Köpeğin aşıları veteriner hekimin kontrolünde yapılmalıdır.

Köpeklere bazen parazitler bulaşır. Özelikle yaz aylarında bu sıkça görülür. Sprey ve damla gibi çözümlerle bu parazitlerden kurtulmak gerekir.

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3. TÜY BAKIMI

Köpeklerin tüy türüne göre yıkama sıklığı değişir. Uzun tüyler 3 ayda bir yıkanırken, çok kısa tüyler sadece kirliyken yıkanır. Kısa tüyler ise yılda iki defa yıkanır. Köpek cildi şampuanla ve ılık suyla yıkanmalıdır. Yıkama, durulama ve kurulama aşamaları ile köpeğin tüy bakımı gerçekleşmiş olur.

4. TÜY DÖKME

Her köpek tüylerini belirli dönemlerde döker. Doğada yaşayan köpekler ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa tüy dökerler. Evde yaşayan köpekler ise ışık duruma göre farklı periyotlarda tüy dökerler.