Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?
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Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?
07.05.2020 07:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:08

İletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımı dün Instagram'dan canlı yayın yaprak merak edilen soruları yanıtladı. Çok sevdiği köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un "En çok neyi merak ediyorsun" sorusuna köpeğimi demesi herkesi duygulandırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin Salı günü yayınlanan bölümünde iletişim ödülünü kazanan Ünlüler takımı, Instagram'da canlı yayın yapma hakkı kazandı. Haftalardır köpeğinin öldüğü söylenemeyen Ersin Korkut ise bir takipçisinden gelen "En çok neyi merak ediyorsunuz?" sorusuna "En çok köpeği merak ediyorum" yanıtını verdi.

KÖPEĞİNİN ÖLÜM HABERİ VERİLEMEDİ

Ersin Korkut'un yıllardır baktığı köpeği Mes, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetti. Köpeğine olan bağlılığıyla tanınan Korkut'a bu acı haber verilemedi. Geçtiğimiz günlerde ailesi ölüm haberinin söylenmesi istedi ancak akrabası olan Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı arayarak " Söylersek adamı orada kaybedebiliriz" diyerek karardan geri döndürdü.

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı

"EN ÇOK KÖPEĞİMİ MERAK EDİYORUM"

Survivor'da kazandığı her iletişim ödülünde akrabalarına köpeği Mes'i soran Ersin bu defa ise canlı yayında gelen bir soruya verdiği yanıtla hayranlarını duygulandırdı. Instagram canlı yayınında bir seyircinin "En çok neyi merak ediyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Ersin, "Benim küçük bir köpeğim var. Onu çok merak ediyorum. Acaba döndüğümde beni tanıyacak mı tanımayacak mı? Onu çok merak ediyorum" dedi.

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

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