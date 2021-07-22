Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü! Köpeği bir an olsun başından ayrılmadı
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Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü! Köpeği bir an olsun başından ayrılmadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te köpeği ile birlikte kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki adam, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cansız bedenin başından ayrılmayan köpek, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken dahi sahibini yalnız bırakmadı.

Akşam saatlerinde Üniversite Bulvarı'nda, kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Hakan Durmaz'ın yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla ensesinden vurularak yere yığılan Durmaz'ı görenlerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde Hakan Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaldırımda yürürken öldürülen adamın köpeği, bir an olsun sahibinin başından ayrılmadı

KÖPEĞİ CANSIZ BEDENİN BAŞINDAN AYRILMADI

Hakan Durmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yanında bulunan köpeği ise cansız bedenin başından ayrılmadı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaldırımda yürürken öldürülen adamın köpeği, bir an olsun sahibinin başından ayrılmadı
Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü! Köpeği bir an olsun başından ayrılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç

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