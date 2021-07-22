Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü! Köpeği bir an olsun başından ayrılmadı

Gaziantep'te köpeği ile birlikte kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki adam, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cansız bedenin başından ayrılmayan köpek, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken dahi sahibini yalnız bırakmadı.