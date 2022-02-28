Köpeğin saldırısına uğrayan kadın çocuğunu bırakıp kaçtı - Haberler

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Köpeğin saldırısına uğrayan kadın çocuğunu bırakıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İzmit'te başıboş bırakılan tasmalı bir köpek, kucağında çocuğu bulunan bir kadının üzerine doğru atladı. Kadın çocuğunu bırakıp koşarak kaçarken, çevredekiler çocuğun üzerine atlayan köpeği çekerek uzaklaştırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde İzmit Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak üzerinde meydana geldi. Başıboş bırakılan tasmalı bir köpek, kaldırımda yürürken bir kişi köpeği sevdi. Köpek daha sonra koşarak kaldırıma doğru koşarken, köpeği gören bir kadın kaçtı. Kucağında çocuğu olan bir kadın ise, köpeğin üzerlerine doğru geldiğini görünce çocuğunu düşürüp olay yerinden koşarak uzaklaştı. Köpek küçük kızın üzerine doğru atlarken, çevrede bulunan 2 kişi tasmasından tuttukları köpeği uzaklaştırdı. Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla annesine doğru koştu. Olay sonrasında köpek, İzmit Belediyesi tarafından bölgeden alınırken, köpeğin sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Bu arada, köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin köpeği sevdiği, köpeğin daha sonra karşı kaldırıma geçtiği, bir kadının koştuğu, kucağında çocuğu olan kadının ise çocuğunu düşürüp olay yerinden uzaklaştığı, köpeğin yerdeki çocuğun üzerine atladığı ve çevredekilerin çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.
Köpeğin saldırısına uğrayan kadın çocuğunu bırakıp kaçtı

Köpeğin saldırısına uğrayan kadın çocuğunu bırakıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yenişehir, Kocaeli, Köpek, Güncel, Haberler

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