Köpeğin kediye saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı

16.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:17

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sahibi tarafından gezdirilen kurt köpeğinin kediye saldırması, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, salı günü Değirmenönü Mahallesi'nde Alman kurdu ile pitbull cinsi iki köpek, sahipleri tarafından gezdirildiği sırada Alman kurdu cinsi köpek, kaldırımda yatan sokak kedisine saldırdı.

Kediyi, köpeğin ağzından almaya çalışan hayvan sahipleri, tasmasını tuttukları köpeğe tekme atmalarına rağmen başarılı olamadı.

Kedinin kurtarılması için yardıma koşan esnaftan Ersin Kaya da köpeğin ısırmasıyla elinden yaralandı.

Köpeğin ağzından zorla kurtarılan sokak kedisi, yaralı halde ve ön ayaklarını sürüyerek dükkana sığınmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlileri sevk edildi.

Polis merkezine götürülen köpeğin sahibi, ifadesinin alınmasının ardından bırakıldı.

Olayda ağır yaralanan ve tedavi altına alınan kedi, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bu arada köpeğin kediye saldırma anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaralanan kedi kurtarılamadı

Yaralanan kırtasiyeci Ersin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 sokak kedisine baktığını, kedileri mama ile beslediğini belirterek, "Mamasını yiyen kedilerden biri, kaldırım kenarına yatmış. Ben iş yerimin içindeyken gelen sesler üzerine dışarı çıktım. Köpeğin ağzındaki kediyi görünce dehşete düştüm." dedi.

Kediyi köpeğin ağzından almaya çalışırken parmağından ısırıldığını anlatan Kaya, "Kedi, bu sırada köpeğin ağzından kurtuldu. Ağır yaralanan kedinin ön ayakları kırılmış. Belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen kediden biraz önce üzücü haberi aldım. Köpeğin aşısız olduğunu öğrendim, ben de aşı yaptırıyorum. Bu tür köpeklerin ağızlıkları olmadan dışarı çıkartılması tehlike yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Kaya, diğer kedilerin olaydan çok etkilendiklerini ve dükkandan dışarı yalnız çıkmadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA