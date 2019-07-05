Köpeğe çarpmamak isterken otomobil devrildi: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Seydi Can Demir'in kullandığı 55 BS 654 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırması sonucu kaldırıma çıkıp devrildi.

Kazada araçta bulunan Tarık Soruklu, Abdullah Öztürk ve Oğulcan Öztürk yaralandı.

Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA