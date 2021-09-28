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İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da inşaat işçisi Mustafa Atan'ın (55) demir keserken parmağı koptu.

BOLU'da inşaat işçisi Mustafa Atan'ın (55) demir keserken parmağı koptu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Atan'ın kullandığı eldivenin içinde bulunan parmağın yerine dikileceği belirtildi.

Beşkavaklar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mustafa Atan, öğle saatlerinde demir kesme makinesiyle çalışırken sağ elinin yüzük parmağı demir çubuklar arasına sıkıştı. Parmağı uç kısmından kopan Atan, arkadaşlarından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Atan'ın parmağındaki kanamayı durdurmak için müdahale eden ekipler, diğer yandan da kopan parçayı aradı. Parmağın kopan parçası, Atan'ın kullandığı eldivenin içinden çıktı.İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Atan'ın parmağının cerrahi operasyonla yerine dikileceği belirtildi.


İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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Haber: İşçinin kopan parmağı eldivenin içinde bulundu - Haberler
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