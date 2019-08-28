Konyalı sanayiciler SOBE'ye konuk oldu

28.08.2019 10:32

Konya Sanayi Odası (KSO) ağustos ayı meclis toplantısını Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında (SOBE) gerçekleştirdi. KSO meclis üyeleri tesisi gezerek SOBE hakkında bilgi alırken, KSO Başkanı Memiş Kütükcü de, SOBE'nin son derece nitelikli bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.



Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, hem KSO yönetim kurulunun hem de meclis üyelerinin SOBE'yi yakından tanımaları ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almaları için meclis toplantısını burada gerçekleştirdiklerini söyledi. SOBE'nin dünyada birçok benzer tesisin incelenmesinin ardından hayata geçirildiğine vurgu yapan Kütükcü, "KSO meclisi olarak, SOBE'yi yerinde incelemek ve tanımak adına meclis toplantımızı burada yapma kararı aldık. Bu konuda hakikaten çok ince ve çok sorumlu davranışla bu kurumu hayata geçiren dönemin Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak'a, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel hizmet veriliyor bu tesislerde. Buranın, dünyada birçok incelemesi ve araştırması yapılarak, nitelikli bir şekilde hayata geçirilmiş, başarılı bir tesis olduğunu gördük" dedi.



Otizmli çocukların çok özel çocuklar olduğuna işaret eden Başkan Kütükcü, "Bu çocuklarımızın her biri için burada ayrı bir eğitim müfredatı düzenleniyor. Bir insanı bile hayata bağlamak çok değerli. Çünkü insan çok değerli. Dolayısıyla bu konuda çok kutsal bir görevi icra eden arkadaşlarımıza Cenabı Hak kolaylıklar ihsan etsin diye dua ediyoruz. Bizim de görevimiz, iş insanları olarak bu tür tesisleri ve kurumları yaşatmaya destek olmak" şeklinde konuştu.



"Sanayi üretiminin son çeyrekte pozitif olmasını bekliyoruz"



Meclis üyelerine ekonomi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Kütükcü, sanayi üretim endeksinin haziran ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düştüğünü, yılın son çeyreğinde bunun pozitife dönmesini beklediklerini ifade etti. Kütükcü, "Sanayi üretim endeksi 10 aydır negatif seyrediyor. Sanayi üretiminin pozitife geçmesi, üretimin yeniden güçlenmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki dönem, yani yılın son çeyreğinde sanayi üretiminin pozitife dönmesi en büyük dileğimiz" dedi. Kapasite kullanım oranlarını da değerlendiren Kütükcü, ağustos ayında kapasite kullanımının 0,3 puan artarak 76,2 seviyesine yükseldiğini belirterek, bu rakamın daha yukarılara çıkmasını ve tüm firmaların tam kapasitesini kullanır hale gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.



Kütükcü, daha sonra KSO ve Konya Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gelişmeler hakkında da bilgiler verdi. Meclis toplantısının ardından meclis üyeleri SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak'ın başkanlığında tesiste inceleme gezisinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA