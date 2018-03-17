Konyalı Gazetecilerden Kilis'e Destek Ziyareti

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ile Konya Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, Afrin harekatını sürdüren Mehmetçiğe ve düşen roketler nedeniyle ölenlerin olduğu kente destek için Kilis'e ziyarette bulundu.

Aynı zamanda Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ile 17 kişilik heyet, 2 gündür Kilis'te çeşitli temaslarda bulunuyor. TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ile beraberindekiler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Karacoşkun'u, Kilis Valisi Mustafa Tekinarslan'ı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'i, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses'i ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagözü'ü ziyaret etti. Kilis'te esnaf ziyareti yapan Özdemir ve beraberindekiler, roketli saldırıya uğrayan Çalık Camii ile Doğanhan Restorant'ta da incelemelerde bulundu.

TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, "Afrin harekatının 56'ncı gününde yerinde görmek, ne olup bittiğini anlamak için arkadaşlarımızla birlikte buradayız. Biz buraya aslında moral olalım açısından gelmiştik. Buradan moral alarak dönüyoruz. Ama dünden beri gezdik ve buradaki yöneticilerimizle oturarak çok mutlu oldum. Çünkü burada yaşayanlar, Konya'da veya ülkemizin herhangi bir yerinden farklı değil. İnsanlar normal hayatına devam ediyor. Bu harekatı da buradaki herkes olduğu gibi destekliyor ve hareketin arkasında duruyor. Ama Kilis'te bazı acılar yaşandı. Şuanda bulunduğumuz camide iki tane şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir an önce ülkemizin menfaatleri doğrultusunda sonuçlanmasını diliyorum. Hem ülkemizin güvenlik ve huzurunun hem de önümüzdeki dönemde Kilis'in daha huzurlu bir şehir olması için faydalı olur diye düşünüyoruz" diye konuştu. - KİLİS