Konyaaltı Sahili'nin son durumu korkuttu! Konyaaltı Sahili yok mu oluyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konyaaltı Sahili'nin son durumu korkuttu! Konyaaltı Sahili yok mu oluyor?

Dünyaca tanınan Konyaaltı Sahili son yıldaki görünüşü ile korkuttu. Erozyona uğradığı için 60 yılda 35 metre geriledi. Yeteri kadar beslenemeyen sahil senelere göre incelendiğinde son yıllarda iki kişinin yürüyebileceği kadar alanın kaldığı görülmektedir.

Konyaaltı Sahili'nin son durumu korkuttu! Konyaaltı Sahili yok mu oluyor?
20.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:55

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, taş, çakıl ve kumla yeteri kadar beslenemediği için erozyona uğradı ve 60 yılda 35 metre geriledi. Son 10 yılda yaşanan erimenin en net görüldüğü yerde bir havlu serecek kadar kumsal alan kaldı.Turizm kenti Antalya'nın her yıl milyonlarca turisti ağırlayan 7,5 kilometrelik dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yıllar içerisinde erozyonla eriyince, kıyı çizgisinde gerileme olduğu görüldü. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova, bu erozyonu yerinde inceleyip, bir makale hazırladı. Uydu görüntüleriyle yapılan araştırmalar sonucunda kıyı bandının 1960'lı yıllardaki halinden 35 metre kadar gerilediğini tespit eden Prof. Dr. Dipova, gerilemenin ise 3 nedeni olduğunu söyledi.

SEBEPLER ARASINDA TAŞ OCAKLARI VE BOĞAÇAYI PROJESİ Mİ SEBEP OLDU?

Erozyonun son yıllarda çok hız kazandığını anlatan Prof. Dr. Dipova, erozyonun en net şekilde balıkçı barınağı tarafındaki kamu kurumlarına ait dinlenme tesislerinin sahil kısmında olduğunu söyledi. Sahilde yalnızca bir havlu serilecek kadar yer kaldığını anlatan Prof. Dr. Dipova, "1960'lı yıllarda liman yapıldığından bu yana erozyon vardı. Son yıllarda oldukça hız kazandı. Çizgisel olarak 35 metre kadar sahil kaybımız var. Düşeyde de ciddi oranda plaj malzemesi kaybı var. Limanın mendireği, sahile gelecek kumu, çakılı tutuyor. Antalya'da kum çakıl ocakları işletildi ve malzeme taşınmadı sahile. 3'üncü neden ise Boğaçayı projesinin ardından kum ve çakıllar denize ulaşmıyor. Çay ağzı genişletildiği için suyun akım hızı yavaşladı o yüzden gelemiyor. Şu anda burada bir havlu serecek kadar yer kaldı" diye konuştu. Prof. Dr. Dipova, Kadınlar Plajı tarafında ve Boğaçayı kuzey kısımlarında bir taş ve çakıl birikimin olduğunu gördüklerini söyledi. Limanın bir zaruri ihtiyaç olduğunu, bu sebebi ortaya çıkardığı için 'yapılmamalıydı' düşüncesinin doğru olmadığını anlatan Prof. Dr. Dipova, mühendislikte bir şeyler yapılırken bazen bir şeylerin bozulmasının göze alınabildiğini söyledi. Çözümün nasıl olacağını da anlatan Prof. Dr. Nihat Dipova, "Bu bir sorundu ve çözüm önerileri elbette var. Boğaçayı'nın kuzeyinde ve Sarısu Kadınlar Plajı'nın olduğu yerde biriken taş, kum ve çakıl taşıma yoluyla getirilip buraya serilebilir. Ancak bu çözüm sürekli olmayacağı için bir süre sonra yeniden eski görüntüsüne dönecek" dedi.Prof. Dr. Dipova, uydudan elde ettikleri görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde sahilin erimesi çekilen fotoğraflarla net bir şekilde görülüyor.

Konyaaltı Sahili'nin son durumu korkuttu! Konyaaltı Sahili yok mu oluyor?

SAHİLİN SON DURUMU KORKUTUYOR

Antalyalı araştırmacı-yazar Emin Altıner (65) ise kentin ve Konyaaltı Sahili'nin yaşadığı değişimi üzülerek anlattı. Doğduğundan bu yana Antalya'da yaşadığını ve çocukluğundan bu yana kentteki her değişime birebir tanıklık ettiğini anlatan Altıner, Konyaaltı Sahili'nin önceden daha geniş bir alana yayıldığını ve burada kentte yaşayanların yaz aylarında obalar kurduklarını ifade etti. Konyaaltı Sahili'ni besleyen Sarısu, Boğaçay ve Arapsuyu ırmaklarının olduğunu ve 50 yıl önce bu ırmakların sahile sürekli olarak alüvyon taşıdığını ve sahilin sürekli olarak bunlardan beslendiğini anlatan Altıner, "Antalya o yıllarda içinden 29 şelalenin geçip, denize döküldüğü bir yerdi. Ancak bugünlerde yalnızca bir tane şelale kaldı. Hepsinin önünü bir şekilde tıkadık. Maalesef betonla kapladık. Antalya turizmin başkenti oldu ama birçok şeyi kaybettik. İnsan onlara üzülüyor. Sahilin son durumuna bakınca çok iç geçiriyorum. Eskiden burada kazdığınız her yerden su çıkardı. Sahile akan sularda yüzülürdü. O sular bitti. Maalesef sahil bandı geriye gitti" diye konuştu.

Konyaaltı Sahili'nin son durumu korkuttu! Konyaaltı Sahili yok mu oluyor?
Konyaaltı Sahili'nin son durumu korkuttu! Konyaaltı Sahili yok mu oluyor?

Kaynak: DHA

İlgili Haberler

Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi Dünya
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu? Güncel
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı Politika
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait...
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi Magazin
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü 3. Sayfa
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Engin Altay Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Selçuk Yöntem Huysuz Virjin Merve Boluğur Öztürk Serengil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Okan Buruk Aziz Yıldırım Hikmet Karaman
Daha Fazla Twitter Beşiktaş Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Konyaaltı Sahili'nin son durumu korkuttu! Konyaaltı Sahili yok mu oluyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 09:55:37. #1.15#
title