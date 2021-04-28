KONYAALTI SAHİLİ'NDE 'ZEHİRLİ EKMEKLE' BALIK AVI

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde zehirli ekmek yedikleri için ölen balıklar kıyıya vurdu.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde zehirli ekmek yedikleri için ölen balıklar kıyıya vurdu. Ölü balıkları denizden çıkaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu balıkları vatandaşa satıyorlar. İnsan sağlığı için tehlikeli. Balıkları yiyen diğer deniz canlıları da ölebilir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte dalış için gittiği Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dalış yapıp dipte bir süre inceleme yaptı. Dalıştan sonra çıkmak üzereyken kıyıya yakın noktada ölü balıkları gören Prof. Dr. Gökoğlu, balıkların yakınlarında çok sayıda ekmek gördü. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sabah erken saatlerde sahilde kimsenin olmadığı anları fırsat bilerek zehirli ekmekleri sahile bırakarak balık avladıklarını belirleyen Prof. Dr. Gökoğlu, bu türden avcılığın doğayı katlettiğini ifade etti.

'ZEHİRLİ BALIKLARI SATIYORLAR' İDDİASI

Avcıların olta ya da diğer avcılık yöntemleri yerine daha kolay olduğu gerekçesiyle zehire batırdıkları ekmeklerle balık avlamayı seçtiğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu yöntemle balıkların toplu bir şekilde yaşamını yitirdiğini ifade etti. Bu yöntemin özellikle Akdeniz bölgesinde sıklıkla kullanıldığını da ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu resmen doğayı katletmektir. Zehirli ekmek veriyorlar ve yiyen balıklar sürü halde ölüyor. Dalış tüpüm bittiği için çıkmak zorunda kaldım. Yoksa dipte daha çok sayıda balık var. Ancak 8 kadarını kıyıya çıkarabildim. Bu balıkları bir de toplayıp vatandaşa satıyorlar. Bu zehir insan sağlığı için de tehlikeli. Bu ölü balıkları yiyen ahtapot, fok gibi canlılarda yaşamını yitiriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı