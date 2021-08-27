Konyaaltı ilçesinde 16 bin yerleşik yabancı yaşıyor
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Konyaaltı ilçesinde 16 bin yerleşik yabancı yaşıyor

Konyaaltı ilçesinde 16 bin yerleşik yabancı yaşıyor
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaklaşık 16 bin yerleşik yabancı uyruklu yaşıyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaklaşık 16 bin yerleşik yabancı uyruklu yaşıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hayat Park mesire alanında, Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya Temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esen, Antalya'nın birçok açıdan en avantajlı şehirlerden birisi olduğunu söyledi.

Büyükşehirlerde aranan herşeyin Antalya'da bulunduğunu ancak büyükşehirlerde yaşanan dezavantajların ise bulunmadığını ifade eden Esen, bu durumun kenti cazip hale getirdiğini belirtti. Kentteki nüfus artış hızının yıllık yüzde 5 olduğunu aktaran Esen, kentte 100 bin civarında da yerleşik yabancı yaşadığını kaydetti.

Konyaaltı'nın da yabancılar tarafından tercih edilen en önemli ilçe olduğunu dile getiren Esen, "İlçemizde 16 bin civarında yerleşik yabancı yaşıyor. Bunun büyük bir bölümünü ise Ruslar oluşturuyor." dedi.

İlçenin yabancılar tarafından tercih ediliyor olmasının istenilen olanakların sunulmasından kaynaklandığını aktaran Esen, yabancıların ilçe halkı gibi temel belediyecilik hizmetlerinden, imkanlarından en iyi şekilde faydalandıklarını kaydetti.

Esen, kontrolsüz göç ile ilgili ise ilçede herhangi bir problemin bulunmadığını bildirdi.

İlçenin doğal güzelliğini bozmamak amacıyla çok fazla yeri imara açmak istemediklerini dile getiren Esen, şunları söyledi:

"İlçedeki nüfus artışını kontrol altında tutarak hem hizmet kalitesinin düşmesini engelleyeceğiz hem de alternatif temiz ortamları korumuş olacağız. İlçede turizm var, yayla var, aşağıda denize girip, yukarıda kayak yapabileceğiniz ortam sadece Konyaaltı ilçesinde var. Yörük kültürü var, dışarıdan gelen insanın kolayca kaynaşabileceği ortam var. Konyaaltı, Antalya'nın vitrinidir."

Semih Esen, Konyaaltı ilçesinin tarımla da iç içe olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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