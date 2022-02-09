KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN AĞILI ÇÖKEN VATANDAŞA ÇADIR DESTEĞİ

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - Konyaaltı Belediyesi, dolu yağışı sonrası ağılı çöken ve küçükbaş hayvanları açıkta kalan vatandaşa çadır desteği verdi.

Konyaaltı ilçesi sınırlarında yer alan Hacısekiler, Akdamlar ve Çitdibi mahallelerinde, geçen perşembe günü aşırı dolu yağışı yaşandı. Bazı noktalarda dolu, yaklaşık 30 santimetrelik kütleler oluşturdu. Bölge halkı ilk kez bu kadar aşırı dolu yağışı gördüğünü kaydetti. Dolu, bazı vatandaşların seralarının camlarını kırarak zarar verdi. Öte yandan bazı evlerin sundurmaları ve ağılları da dolu kütlelerine dayanamayarak çöktü. Dolu yağışının ardından alanda incelemelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ağılı çöken İsmet Taşkın ile görüştü.

İŞÇİLER KISA SÜREDE KURDU

Ağılı kısa sürede onaramayacağını anlatan İsmet Taşkın için Başkan Semih Esen, çadır gönderdi. Belediye işçileri, kısa sürede hayvanlar için çadırı kurdu. İsmet Taşkın, aşırı dolu yağışının ardından ağılın çatısının çöktüğünü söyledi. 200'e yakın hayvanın, çöken çatının altında kaldığını belirten Taşkın, hayvanların 40'ının havasızlıktan telef olduğunu kaydetti. Yaralı 5 hayvanın da daha sonra telef olduğunu belirten Taşkın, Belediye başkanımıza acil çadır ihtiyacımız olduğunu söyledik. Sağ olsun kısa sürede işçilerle beraber çadırı gönderdi. Çadır olmasa hayvanlar dışarıda kalacaktı. Dışarıda kalırsa kurtlar, hayvanları yer. Ayrıca hayvanlarımızın doğum yapma zamanı kapalı ortamda doğum yapmaları gerekiyor. Çadır, bu nedenlerden dolayı çok acil ihtiyacımızdı dedi.

Meryem Taşkın da yarım metreye yakın doluyu ilk kez gördüklerini söyledi. Hayvanların açıkta kaldığını dile getiren Taşkın, belediyenin gönderdiği çadırın geriye kalan hayvanların ihtiyacını göreceğini söyledi.